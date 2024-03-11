為母則剛｜懷胎4月驚悉卵巢藏惡瘤　24歲女拒流產化療撐到生產

【卵巢癌/備孕/懷孕/化療】為母則剛！台灣一名24歲女子備孕半年後成功「造人」，不料懷胎4個月，卻被告知卵巢藏惡性腫瘤，家人見狀紛紛勸其接受人工流產、進行化療，惟事主卻難捨腹中孩子，決定要堅持到最後一刻。最終她在醫生及家人監測與陪伴下，成功誕下健康女嬰，身上亦出現斑駁妊娠紋及傷疤。她產後數月再陸續接受手術及治療、分享治療點滴，大嘆2大感悟。

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台灣一名女網民日前於網上討論區「Dcard」以「24歲的我 得了癌症 同時也懷孕了」分享經歷，指自己努力備孕半年後成功懷孕，孕期前3個月一切正常，未料第4個月產檢時，卻被醫生指出卵巢中有9厘米大小的腫瘤，需轉介到另一間醫院進行超聲波檢查。

經超聲波及抽血檢查後，醫生表示腫瘤似乎屬良性畸胎瘤，惟測試並不準確，因此再轉介婦科手術醫生作檢查。隨後事主確認麻醉藥對孩子未造成影響後，便決定開刀進行腹腔鏡檢查，不料一周後覆診卻被告知腫瘤證實為惡性，需轉介婦癌科醫生治療。

難捨腹中孩子決心一博

事主坦言，當下並沒有任何感覺，直到一家人等待應診時，家人默默表示：「沒辦法的話，就拿掉吧。」她才瞬間哭出來，直言：「醫生沒叫我拿掉。」惟醫生卻同樣表示：「這種情況都要直接化療」，見事主極為抗拒，方再表示，可嘗試在不注射顯影劑情況下，進行磁力共振掃描（MRI）看看情況，最終經監測後發現她的情況尚可，於是建議繼續懷疑並且每個月抽血追蹤，監測懷孕最新情況。

事主孕中期抽血由每月1次改為2星期一次，坦言過程中「有崩潰、有焦慮，差點孕期憂鬱症」，但仍因醫生及家人的監測與陪伴而慢慢調適過來，後期情緒亦變得穩定，最終於去年11月誕下一名逾3,000克健康女嬰。

勇敢面對痛苦治療

產後放下心頭大石的她，面對癌症治療再不感到害怕，坦然接受了多次化療及檢查。經過4至5次的化療後，醫生建議切除左邊有卵巢輸卵管，子宮及右邊卵巢輸卵管則有待開腹後檢查情況，最終於2月29日接受接近11個小時的手術消除癌細胞，目前仍有待化療及追蹤。

事主透露，手術後她腹部有著妊娠紋、腹腔鏡的疤及一個足25厘米的傷口，期間曾經歷打營養針，因血管太細而需要左右手輪流替換打、安裝人工血管的情況。面對滿身傷痕又痛苦的治療，她卻笑指自己目前等待禮拜五第一次化療，但看著身上「管子慢慢的拔掉 」，一切都只要「健康就好」，而剛出生的女兒則由丈夫全力照顧，亦讓她大嘆：「覺得自己嫁對人了！」

卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊早前指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

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責任編輯：羅嘉欣