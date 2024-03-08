【23條立法】政府列支持立法團體名單 共519團體涵律師會、大律師公會、聖公會（附全名單）
立法會正審議《維護國家安全條例草案》，律政司及保安局向立法會提交「參考資料摘要」，文件列出支持立法的組織和團體名單，共有519個，當中包括立法會、多個公營機構、香港律師會、香港大律師公會、香港總商會、聖公會、香港新聞工作者聯會和香港新聞行政人員協會等。
支持《基本法》第二十三條立法的組織及團體 （截至 2024 年 2 月 28 日）
1 立法會
公營機構
2 平等機會委員會
3 個人資料私隱專員公署
4 香港金融發展局
5 香港金融管理局
6 證券及期貨事務監察委員會
7 會計及財務匯報局
8 保險業監管局
9 市區重建局
工商、金融、 航運交通、科技創新、地產及建造界
10 香港總商會
11 香港中華總商會
12 香港中華廠商聯合會
13 香港工業總會
14 香港中華出入口商會
15 香港中國企業協會
16 全港各區工商聯
17 一帶一路總商會
18 中小型企業聯合會
19 香港工商總會
20 西貢工商總會
21 北區工商總會
22 沙田工商總會
23 大埔工商總會
24 荃灣工商總會
25 元朗工商總會
26 屯門工商總會
27 離島工商總會
28 葵青工商總會
29 香港工商總會青年網絡
30 香港惠州大亞灣聯誼會
31 香港揭陽青年商會
32 葵青工商業聯會
33 築福香港基金會
34 香港中小企促進聯會
35 香港大中華中小企商會
36 香港中小企經貿促進會
37 香港中小企業工商聯合會
38 香港中小企商會
39 香港中小企商會聯席會議
40 全港商會
41 香港林氏總商會
42 東區工商業聯會
43 青年創新企業家協會
44 香港星級品牌企業協會
45 香港青年創業家總商會
46 中小型企業總商會
47 香港創新科技及製造業聯合總會
48 香港五金商業總會
49 香港表面處理學會
50 香港金屬製造業協會
51 香港塑膠機械協會
52 香港電鍍業商會
53 香港模具及産品科技協會
54 香港鑄造業總會
55 香港螺絲業協會
56 香港關鍵性零部件製造業協會
57 國際汽車及航空工程師學會-香港
58 香港光機電行業協會
59 香港合成皮革暨金屬物料供應商商會
60 香港鐘表業總會
61 香港塑料袋業廠商會
62 跨境車主協會
63 香港電器業協會
64 香港三維打印協會
65 香港網商會
66 香港印藝學會
67 香港印刷業投資協會
68 香港品牌總商會
69 創新品質學院
70 香港發明創新總會
71 港九塑膠製造商聯合會商會
72 香港汽車零部件工業協會
73 香港鞋業商會
74 香港健康水處理科技協會
75 香港環保產業協會
76 香港衣車協會
77 香港物聯網商會
78 香港電商協會
79 國際美容健康總聯合會
80 香港專利師協會
81 國際優質服務管理促進會
82 九龍總商會
83 九龍珠石玉器金銀首飾業商會
84 九龍豬欄商會
85 港九木行商會
86 港九鮮魚行總會
87 九龍果菜同業商會
88 港九粉麵製造業總商會
89 荃灣商會
90 港九機器十三科聯合總商會
91 港九電船拖輪商會
92 九龍鮮魚商會
93 九龍五約肉行商會
94 港九罐頭洋酒伙食行商會
95 港九永興堂籐器同業商會
96 港九傢俬裝修同業商會
97 香港九龍醬料涼果聯合商會
98 港九糖果餅乾麵飽西餅同業商會
99 深水埗鮮魚行商會
100 鯉魚門商會
101 海外入口菓菜頭盤欄商聯會
102 港九中華藥業商會
103 九龍中醫師公會
104 香港中醫師公會
105 國際中醫中藥總會
106 香港國醫藥研究會
107 港九中醫師公會
108 僑港中醫師公會
109 香港藥行商會
110 官涌鮮魚行商會
111 中華中醫師公會
112 中國醫藥學會
113 九龍大廈總會
114 香港化粧品同業協會
115 世聯中醫藥現代化協會
116 香港中醫藥膳專業學會
117 香港復合材料技術協會
118 香港中醫骨傷學會
119 清朝文物研究交流協會
120 香港金銀首飾工商總會
121 中小企國際聯盟
122 香港華商織造總會
123 大角咀地產代理商會
124 香港百貨及零售業總會
125 香港汽車進出口商會
126 香港惠陽商會
127 香港無國界中醫有限公司
128 長洲華商會
129 香港中醫藥業聯合會
130 香港中成藥製造商聯合協會
131 港九膠輪商業聯合總會
132 香港鋁門窗同業聯會
133 大中華非洲商會
134 香港世界創意產品商會
135 大中華名牌企業聯會
136 國際專業發展聯盟
137 香港國際專業美容師協會
138 香港房地產代理業聯會
139 香港汕尾中醫協會
140 港九肉行 (持平)
141 香港華夏醫藥學會
142 馬尼拉中國產品入口商會
143 馬尼拉廣東會館
144 香港產業製造協會
145 香港活豬買手聯會
146 中國香港鮮肉聯合總會
147 香港汕頭商會
148 協成行
149 新界總商會
150 大埔商會
151 屯門商會
152 元朗商會
153 大澳華商會
154 石湖墟商會
155 聯和商會
156 流浮山商會
157 深井商會
158 青衣商會
159 錦田商會
160 坑口將軍澳商會
161 香港沙田商會
162 東涌商會
163 東義造船業總商會
164 香港工業專業評審局
165 香港青年工業家協會
166 香港玩具廠商會
167 香港塑膠原料商會
168 香港中華眼鏡製造廠商會
134 香港世界創意產品商會
135 大中華名牌企業聯會
136 國際專業發展聯盟
137 香港國際專業美容師協會
138 香港房地產代理業聯會
139 香港汕尾中醫協會
140 港九肉行 (持平)
141 香港華夏醫藥學會
142 馬尼拉中國產品入口商會
143 馬尼拉廣東會館
144 香港產業製造協會
145 香港活豬買手聯會
146 中國香港鮮肉聯合總會
147 香港汕頭商會
148 協成行
149 新界總商會
150 大埔商會
151 屯門商會
152 元朗商會
153 大澳華商會
154 石湖墟商會
155 聯和商會
156 流浮山商會
157 深井商會
158 青衣商會
159 錦田商會
160 坑口將軍澳商會
161 香港沙田商會
162 東涌商會
163 東義造船業總商會
164 香港工業專業評審局
165 香港青年工業家協會
166 香港玩具廠商會
167 香港塑膠原料商會
168 香港中華眼鏡製造廠商會
169 香港表廠商會
170 香港食品委員會
171 香港食品商會
172 香港家私協會
173 香港珠寶玉石廠商會
174 香港珠寶製造業廠商會
175 香港傢俬裝飾廠商總會
176 香港電子業商會
177 香港遠紅外線協會
178 香港製衣同業協進會
179 香港複合材料技術協會
180 香港綫路板協會
181 潮僑工商塑膠聯合總會
182 創意創業會
183 香港經貿商會
184 香港南區工商業聯合總會
185 裕華國貨
186 推動的士發展聯會
187 友聯投資集團
188 信興車行
189 粉嶺車行
190 新聯車行
191 錦興車行
192 明德車行
193 天富汽車有限公司
194 漢良車行有限公司
195 寶興車行
196 聯泰車行
197 祥龍投資集團
198 天誠汽車有限公司
199 誠達汽車管理有限公司
200 成功車行
201 喜訊車行
202 東南車行
203 友成車行
204 中港口岸客運服務有限公司
205 駿陞車行
206 潮聯車行
207 華威車行
208 麗新車行
209 榮迅車行
210 彩運車行
211 大家樂汽車集團
212 昌興車行
213 深圳市環球集團
214 香港啟德工商業聯合會
215 新界東北區工商業聯合會
216 香港物流商會
217 香港陸路客貨運輸業議會
218 落馬洲中港貨運聯會
219 冠榮車行
220 香港貨櫃車主聯會
221 港粵運輸業聯會
222 中國華通有限公司
223 香港的士商會
224 香港的士公共小巴商總會
225 香港貨櫃拖運業聯會
226 香港集裝箱貨倉及物流服務聯會
227 香港地產建設商會
228 香港註冊承建商商會
229 建造業議會
230 香港工程師學會
231 香港建造商會
232 香港建造業總工會
233 香港喉管從業員總會
234 港九木匠總工會
235 香港天花間隔從業員工會
236 香港建造業測量、平水及工程管理人員協會
237 香港建造業扎鐵職工會
238 駐地盤人員協會
239 香港鋁質工程從業員工會
240 香港建造專業人士協會
241 香港金屬僱員協會
242 香港坭水建築業職工會
243 香港建築模板業職工會
244 香港建造業文職、管理及專業人員協會
245 註冊小型工程承建商(個人及獲授權簽署)僱員 協會
246 建造業議會員工總會
247 港九籐業竹器職工總會
248 香港通架專業人員總會
249 港九打石雲石建造業職工會
250 港九船塢碼頭做木總會
251 港九油漆業總工會
252 香港裝修及屋宇維修從業員協會
253 香港建造業機械操作及維修專業人員協會
254 港九搭棚同敬工會
255 港九水泥混凝土工程業職工會
256 香港雕刻木器裝修工會
257 工作場所職業健康及安全管理人員工會
258 香港剷漆油漆維修業工會
259 香港木箱木業從業員工會
260 香港機電工程商聯會
261 香港房地產協會
262 香港建造業分包商聯會
263 香港雲石商會
264 香港專業吊運聯會
265 竹棚業香港聯會
266 香港建築天花吊頂聯會
267 香港棚業商會
268 香港建造業雜項商會
269 香港塔吊聯會
270 香港混凝土泵聯會
271 香港平水業聯會
272 香港油漆業商會
273 香港吊船專業聯會
274 香港模板商會
275 香港防水業聯會
276 建築師事務所商會
277 香港股票分析師協會
278 香港中資證券業協會
279 環境社會及企業管治基準學會
280 香港財務策劃師學會
281 強制性公積金計劃管理局
282 香港中資銀行業協會
283 香港證券業協會
284 香港銀行公會
285 亞洲金融科技師學會
286 香港證券學會
287 香港董事學會
288 香港上市公司商會
289 香港中資基金業協會
290 香港有限合夥基金協會
291 金銀業貿易場
292 香港銀行學會
293 證券商協會
294 私人財富管理公會
295 香港華商銀行公會
296 互聯網專業協會
297 香港科技園公司
298 香港數碼港管理有限公司
299 香港生產力促進局
300 香港應用科技研究院
301 香港電腦學會
302 香港互聯網註冊管理有限公司
303 香港資訊科技聯會
304 香港科技創新聯盟
305 大灣區航空公司
306 香港航空
307 香港商業專業評審中心
公務員工會/ 員工組織
308 紀律部隊評議會(職方)
309 警察評議會(職方)
310 政府紀律部隊人員總工會
311 香港政府華員會懲教署職員分會組別聯席會議
312 懲教事務職員協會
313 香港懲教人員總工會
314 香港懲教署懲教助理總會
315 香港消防主任協會
316 香港消防處救護主任協會
317 香港消防控制組職員會
318 香港消防處職工總會
319 香港消防處救護員會
320 政府飛行服務飛機技術員工會
321 政府飛行服務隊空勤主任協會
322 政府飛行服務隊飛機工程師會
323 政府飛行服務隊機師工會
324 入境事務主任協會
325 香港入境事務助理員工會
326 香港入境事務處人員協會
327 香港入境處員佐級總會
328 香港海關高級官員協會
329 香港海關官員協會
330 香港海關關員工會
331 香港海關人員總會
332 香港政府華員會海關關員級分會
333 香港海關貿易管制主任協會
334 政府人員協會
335 第一標準薪級公務員評議會
336 漁農自然護理署職工會
337 香港公務員總工會
勞工及社會福利界
338 香港工會聯合會
339 社福界心連心大行動
340 強制性公積金管理局
341 九龍樂善堂
342 仁愛堂
343 通善壇
344 社會服務發展研究中心
345 香港西區婦女福利會
346 尖沙咀街坊福利會
347 香港仔街坊福利會
348 長沙灣街坊福利會
349 東華三院
350 保良局
351 博愛醫院
352 仁濟醫院
353 圓玄學院
354 蓬瀛仙館
355 香港聖公會
教育界
356 香港教育工作者聯會
357 香港島校長聯會
358 九龍地域校長聯會
359 新界校長會
360 教育評議會
361 香港華夏教育機構
362 香港內地學生聯合總會
363 職業訓練局
364 北京高校香港學生聯合會
365 天津（高校）香港學生聯合會
港區全國人大代表、港區全 國政協委員及 同鄉社團、商會
366 港區全國人大代表
367 港區全國政協委員
368 香港友好協進會
369 港區省級政協委員聯誼會
370 香港中華聯誼會
371 大灣區共同家園青年公益基金
372 中山市工聯諮詢服務中心
373 廣州工聯諮詢服務中心
374 惠州市工聯諮詢服務中心
375 東莞工聯諮詢服務中心
376 工聯會康齡服務社(中國香港)福建代表處
377 廣州市花都區港人聯誼會
378 香港廣西總商會
379 廣西香港商會
380 南寧市港澳同胞聯誼會
381 福建省香港商會
382 福建省僑商聯合會
383 香港惠州社團聯合總會
384 香港惠州新動力
385 香港珠海社團總會
386 香港廣州社團總會
387 香港海南社團總會（包括香港海南商會等）
388 廣東省香港商會
389 中國香港(地區)商會
390 香港內地經貿協會
391 天津市香港商會
392 遼寧省香港商會
393 吉林省港資企業協會
394 香港重慶總會
395 重慶市香港企家聯誼會
396 香港陝西商會
397 香港西安商會
398 四川省香港商會
399 滬港社團總會
400 香港山東僑界聯合會
401 香港浙江省同鄉會聯合會
402 香港山東社團總會
403 香港泰安聯誼總會
404 上海香港聯會
405 江蘇省香港商會
406 浙江省香港商會
407 山東省香港商會
408 香港廣東社團總會
409 香港福建社團聯會
410 香港廣西社團總會
411 香港江蘇社團總會
412 香港湖北社團總會
413 香港湖南聯誼總會
414 香港江西社團 (聯誼 )總會
415 香港四川社團總會
416 香港天津聯誼會
417 香港甘肅聯誼有限公司
418 香港陝西社團聯合總會
419 香港河北聯誼會
420 香港安徽聯誼總會
421 香港山西總會
422 香港貴州聯誼會
423 青海港澳聯誼會
424 前海香港商會
425 香港潮州市同鄉總會
426 香港東莞社團總會
427 香港客屬總會
428 香港番禺鄉親會
429 香港海南青年聯合會
430 香港梅州聯會
431 香港梅州 (嘉應 )總商會
432 英美華人企業協會
433 滬港青年會
434 上海市香港商會
435 香港專業人士（北京）協會
436 湖北省香港商會
437 香港北京社團總會
438 香港全國青聯委員協進會
439 雲南旅港同鄉會
440 無錫港資企業聯誼會
441 香港漢港聯誼會
442 香港寧夏社團聯會
443 香港廈門聯誼總會
基層社團及物業管理界別
444 香港島婦女聯會
445 九龍婦女聯會
446 元朗區婦女會
447 中西區婦女會
448 國際婦女會
449 香港江蘇婦女聯合總會
450 港區婦聯代表聯誼會
451 香港菁英會
452 香港各界青少年活動委員會
453 香港青年聯會
454 香港華菁會
455 香港新聞工作者聯會
456 香港島各界聯合會
457 九龍社團聯會
458 新界社團聯會
459 新界鄉議局
460 物業管理業監管局
461 香港新聞行政人員協會
漁農、餐飲、 環境保育及能源界
462 香港漁民團體聯會
463 香港農業聯合會
464 香港漁民青年會
465 香港飲食業聯合總會及其他主要飲食業協會
466 香港餐務管理協會
467 現代管理(飲食)專業協會
468 香港餐飲聯業協會
469 稻苗飲食專業學會
470 香港日本食品及料理業協會
471 優質旅遊服務協會
472 香港旅遊業議會
473 南北行公所
474 香港入口蔬菜批發商商會有限公司
475 香港蔬菜批發商會
476 港九水產業商會有限公司
477 北區蔬菜批發商協會有限公司
478 九龍長沙灣蔬菜批發市場入口貨商聯誼會有限公司
479 香港漁民互助社
480 香港有機養殖業協會
481 香港農業教育基金會
482 漁業及環境研究網絡有限公司
483 香港漁民小艇協會
484 港九漁民聯誼會有限公司
485 港九漁民青年會
486 屯門漁民近岸作業協會
487 香港高新科技農業基金會有限公司
488 芳園有限公司
489 香港新界養魚協進會
490 屏山區蔬菜產銷有限責任合作社
491 元朗農墟有限公司
492 中港農業發展協會
493 有機農友會
494 新界蠔業水產聯合會
495 后海灣蠔業養殖協會
496 粤港水產科技養殖協會
497 屯門漁民婦女會
498 香港漁民近岸作業協會
499 筲箕灣漁民聯誼會
500 筲箕灣漁業商會
501 香港優質水產養殖業發展協會
502 青衣居民聯會
503 馬灣漁業權益協會
504 荃灣葵青居民聯會（漁民組）
505 荃灣葵青漁民會
506 荃灣漁民信用無限責任合作社
507 柴灣漁民娛樂會
508 沙田花卉業協會
509 香港花卉業總會
510 大埔花卉園藝協會
醫務衞生界
511 香港中醫中藥界聯合總會
512 醫院管理局
法律界
513 香港律師會
514 香港大律師公會
515 香港中律協
516 香港與內地法律專業聯合會
517 香港法律專業人員協會
518 香港律師同行
519 香港基本法基金會