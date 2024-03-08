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【23條立法】政府列支持立法團體名單　共519團體涵律師會、大律師公會、聖公會（附全名單）

政治 19:05 2024/03/08

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

《基本法》23條草案今天刊憲。（資料圖片）

立法會正審議《維護國家安全條例草案》，律政司及保安局向立法會提交「參考資料摘要」，文件列出支持立法的組織和團體名單，共有519個，當中包括立法會、多個公營機構、香港律師會、香港大律師公會、香港總商會、聖公會、香港新聞工作者聯會和香港新聞行政人員協會等。

支持《基本法》第二十三條立法的組織及團體 （截至 2024 年 2 月 28 日）

1 立法會

公營機構

2 平等機會委員會

3 個人資料私隱專員公署

4 香港金融發展局

5 香港金融管理局

6 證券及期貨事務監察委員會

7 會計及財務匯報局

8 保險業監管局

9 市區重建局

工商、金融、 航運交通、科技創新、地產及建造界

10 香港總商會

11 香港中華總商會

12 香港中華廠商聯合會

13 香港工業總會

14 香港中華出入口商會

15 香港中國企業協會

16 全港各區工商聯

17 一帶一路總商會

18 中小型企業聯合會

19 香港工商總會

20 西貢工商總會

21 北區工商總會

22 沙田工商總會

23 大埔工商總會

24 荃灣工商總會

25 元朗工商總會

26 屯門工商總會

27 離島工商總會

28 葵青工商總會

29 香港工商總會青年網絡

30 香港惠州大亞灣聯誼會

31 香港揭陽青年商會

32 葵青工商業聯會

33 築福香港基金會

34 香港中小企促進聯會

35 香港大中華中小企商會

36 香港中小企經貿促進會

37 香港中小企業工商聯合會

38 香港中小企商會

39 香港中小企商會聯席會議

40 全港商會

41 香港林氏總商會

42 東區工商業聯會

43 青年創新企業家協會

44 香港星級品牌企業協會

45 香港青年創業家總商會

46 中小型企業總商會

47 香港創新科技及製造業聯合總會

48 香港五金商業總會

49 香港表面處理學會

50 香港金屬製造業協會

51 香港塑膠機械協會

52 香港電鍍業商會

53 香港模具及産品科技協會

54 香港鑄造業總會

55 香港螺絲業協會

56 香港關鍵性零部件製造業協會

57 國際汽車及航空工程師學會-香港

58 香港光機電行業協會

59 香港合成皮革暨金屬物料供應商商會

60 香港鐘表業總會

61 香港塑料袋業廠商會

62 跨境車主協會

63 香港電器業協會

64 香港三維打印協會

65 香港網商會

66 香港印藝學會

67 香港印刷業投資協會

68 香港品牌總商會

69 創新品質學院

70 香港發明創新總會

71 港九塑膠製造商聯合會商會

72 香港汽車零部件工業協會

73 香港鞋業商會

74 香港健康水處理科技協會

75 香港環保產業協會

76 香港衣車協會

77 香港物聯網商會

78 香港電商協會

79 國際美容健康總聯合會

80 香港專利師協會

81 國際優質服務管理促進會

82 九龍總商會

83 九龍珠石玉器金銀首飾業商會

84 九龍豬欄商會

85 港九木行商會

86 港九鮮魚行總會

87 九龍果菜同業商會

88 港九粉麵製造業總商會

89 荃灣商會

90 港九機器十三科聯合總商會

91 港九電船拖輪商會

92 九龍鮮魚商會

93 九龍五約肉行商會

94 港九罐頭洋酒伙食行商會

95 港九永興堂籐器同業商會

96 港九傢俬裝修同業商會

97 香港九龍醬料涼果聯合商會

98 港九糖果餅乾麵飽西餅同業商會

99 深水埗鮮魚行商會

100 鯉魚門商會

101 海外入口菓菜頭盤欄商聯會

102 港九中華藥業商會

103 九龍中醫師公會

104 香港中醫師公會

105 國際中醫中藥總會

106 香港國醫藥研究會

107 港九中醫師公會

108 僑港中醫師公會

109 香港藥行商會

110 官涌鮮魚行商會

111 中華中醫師公會

112 中國醫藥學會

113 九龍大廈總會

114 香港化粧品同業協會

115 世聯中醫藥現代化協會

116 香港中醫藥膳專業學會

117 香港復合材料技術協會

118 香港中醫骨傷學會

119 清朝文物研究交流協會

120 香港金銀首飾工商總會

121 中小企國際聯盟

122 香港華商織造總會

123 大角咀地產代理商會

124 香港百貨及零售業總會

125 香港汽車進出口商會

126 香港惠陽商會

127 香港無國界中醫有限公司

128 長洲華商會

129 香港中醫藥業聯合會

130 香港中成藥製造商聯合協會

131 港九膠輪商業聯合總會

132 香港鋁門窗同業聯會

133 大中華非洲商會

134 香港世界創意產品商會

135 大中華名牌企業聯會

136 國際專業發展聯盟

137 香港國際專業美容師協會

138 香港房地產代理業聯會

139 香港汕尾中醫協會

140 港九肉行 (持平)

141 香港華夏醫藥學會

142 馬尼拉中國產品入口商會

143 馬尼拉廣東會館

144 香港產業製造協會

145 香港活豬買手聯會

146 中國香港鮮肉聯合總會

147 香港汕頭商會

148 協成行

149 新界總商會

150 大埔商會

151 屯門商會

152 元朗商會

153 大澳華商會

154 石湖墟商會

155 聯和商會

156 流浮山商會

157 深井商會

158 青衣商會

159 錦田商會

160 坑口將軍澳商會

161 香港沙田商會

162 東涌商會

163 東義造船業總商會

164 香港工業專業評審局

165 香港青年工業家協會

166 香港玩具廠商會

167 香港塑膠原料商會

168 香港中華眼鏡製造廠商會

134 香港世界創意產品商會

135 大中華名牌企業聯會

136 國際專業發展聯盟

137 香港國際專業美容師協會

138 香港房地產代理業聯會

139 香港汕尾中醫協會

140 港九肉行 (持平)

141 香港華夏醫藥學會

142 馬尼拉中國產品入口商會

143 馬尼拉廣東會館

144 香港產業製造協會

145 香港活豬買手聯會

146 中國香港鮮肉聯合總會

147 香港汕頭商會

148 協成行

149 新界總商會

150 大埔商會

151 屯門商會

152 元朗商會

153 大澳華商會

154 石湖墟商會

155 聯和商會

156 流浮山商會

157 深井商會

158 青衣商會

159 錦田商會

160 坑口將軍澳商會

161 香港沙田商會

162 東涌商會

163 東義造船業總商會

164 香港工業專業評審局

165 香港青年工業家協會

166 香港玩具廠商會

167 香港塑膠原料商會

168 香港中華眼鏡製造廠商會

169 香港表廠商會

170 香港食品委員會

171 香港食品商會

172 香港家私協會

173 香港珠寶玉石廠商會

174 香港珠寶製造業廠商會

175 香港傢俬裝飾廠商總會

176 香港電子業商會

177 香港遠紅外線協會

178 香港製衣同業協進會

179 香港複合材料技術協會

180 香港綫路板協會

181 潮僑工商塑膠聯合總會

182 創意創業會

183 香港經貿商會

184 香港南區工商業聯合總會

185 裕華國貨

186 推動的士發展聯會

187 友聯投資集團

188 信興車行

189 粉嶺車行

190 新聯車行

191 錦興車行

192 明德車行

193 天富汽車有限公司

194 漢良車行有限公司

195 寶興車行

196 聯泰車行

197 祥龍投資集團

198 天誠汽車有限公司

199 誠達汽車管理有限公司

200 成功車行

201 喜訊車行

202 東南車行

203 友成車行

204 中港口岸客運服務有限公司

205 駿陞車行

206 潮聯車行

207 華威車行

208 麗新車行

209 榮迅車行

210 彩運車行

211 大家樂汽車集團

212 昌興車行

213 深圳市環球集團

214 香港啟德工商業聯合會

215 新界東北區工商業聯合會

216 香港物流商會

217 香港陸路客貨運輸業議會

218 落馬洲中港貨運聯會

219 冠榮車行

220 香港貨櫃車主聯會

221 港粵運輸業聯會

222 中國華通有限公司

223 香港的士商會

224 香港的士公共小巴商總會

225 香港貨櫃拖運業聯會

226 香港集裝箱貨倉及物流服務聯會

227 香港地產建設商會

228 香港註冊承建商商會

229 建造業議會

230 香港工程師學會

231 香港建造商會

232 香港建造業總工會

233 香港喉管從業員總會

234 港九木匠總工會

235 香港天花間隔從業員工會

236 香港建造業測量、平水及工程管理人員協會

237 香港建造業扎鐵職工會

238 駐地盤人員協會

239 香港鋁質工程從業員工會

240 香港建造專業人士協會

241 香港金屬僱員協會

242 香港坭水建築業職工會

243 香港建築模板業職工會

244 香港建造業文職、管理及專業人員協會

245 註冊小型工程承建商(個人及獲授權簽署)僱員 協會

246 建造業議會員工總會

247 港九籐業竹器職工總會

248 香港通架專業人員總會

249 港九打石雲石建造業職工會

250 港九船塢碼頭做木總會

251 港九油漆業總工會

252 香港裝修及屋宇維修從業員協會

253 香港建造業機械操作及維修專業人員協會

254 港九搭棚同敬工會

255 港九水泥混凝土工程業職工會

256 香港雕刻木器裝修工會

257 工作場所職業健康及安全管理人員工會

258 香港剷漆油漆維修業工會

259 香港木箱木業從業員工會

260 香港機電工程商聯會

261 香港房地產協會

262 香港建造業分包商聯會

263 香港雲石商會

264 香港專業吊運聯會

265 竹棚業香港聯會

266 香港建築天花吊頂聯會

267 香港棚業商會

268 香港建造業雜項商會

269 香港塔吊聯會

270 香港混凝土泵聯會

271 香港平水業聯會

272 香港油漆業商會

273 香港吊船專業聯會

274 香港模板商會

275 香港防水業聯會

276 建築師事務所商會

277 香港股票分析師協會

278 香港中資證券業協會

279 環境社會及企業管治基準學會

280 香港財務策劃師學會

281 強制性公積金計劃管理局

282 香港中資銀行業協會

283 香港證券業協會

284 香港銀行公會

285 亞洲金融科技師學會

286 香港證券學會

287 香港董事學會

288 香港上市公司商會

289 香港中資基金業協會

290 香港有限合夥基金協會

291 金銀業貿易場

292 香港銀行學會

293 證券商協會

294 私人財富管理公會

295 香港華商銀行公會

296 互聯網專業協會

297 香港科技園公司

298 香港數碼港管理有限公司

299 香港生產力促進局

300 香港應用科技研究院

301 香港電腦學會

302 香港互聯網註冊管理有限公司

303 香港資訊科技聯會

304 香港科技創新聯盟

305 大灣區航空公司

306 香港航空

307 香港商業專業評審中心

公務員工會/ 員工組織

308 紀律部隊評議會(職方)

309 警察評議會(職方)

310 政府紀律部隊人員總工會

311 香港政府華員會懲教署職員分會組別聯席會議

312 懲教事務職員協會

313 香港懲教人員總工會

314 香港懲教署懲教助理總會

315 香港消防主任協會

316 香港消防處救護主任協會

317 香港消防控制組職員會

318 香港消防處職工總會

319 香港消防處救護員會

320 政府飛行服務飛機技術員工會

321 政府飛行服務隊空勤主任協會

322 政府飛行服務隊飛機工程師會

323 政府飛行服務隊機師工會

324 入境事務主任協會

325 香港入境事務助理員工會

326 香港入境事務處人員協會

327 香港入境處員佐級總會

328 香港海關高級官員協會

329 香港海關官員協會

330 香港海關關員工會

331 香港海關人員總會

332 香港政府華員會海關關員級分會

333 香港海關貿易管制主任協會

334 政府人員協會

335 第一標準薪級公務員評議會

336 漁農自然護理署職工會

337 香港公務員總工會

勞工及社會福利界

338 香港工會聯合會

339 社福界心連心大行動

340 強制性公積金管理局

341 九龍樂善堂

342 仁愛堂

343 通善壇

344 社會服務發展研究中心

345 香港西區婦女福利會

346 尖沙咀街坊福利會

347 香港仔街坊福利會

348 長沙灣街坊福利會

349 東華三院

350 保良局

351 博愛醫院

352 仁濟醫院

353 圓玄學院

354 蓬瀛仙館

355 香港聖公會

教育界

356 香港教育工作者聯會

357 香港島校長聯會

358 九龍地域校長聯會

359 新界校長會

360 教育評議會

361 香港華夏教育機構

362 香港內地學生聯合總會

363 職業訓練局

364 北京高校香港學生聯合會

365 天津（高校）香港學生聯合會

港區全國人大代表、港區全 國政協委員及 同鄉社團、商會

366 港區全國人大代表

367 港區全國政協委員

368 香港友好協進會

369 港區省級政協委員聯誼會

370 香港中華聯誼會

371 大灣區共同家園青年公益基金

372 中山市工聯諮詢服務中心

373 廣州工聯諮詢服務中心

374 惠州市工聯諮詢服務中心

375 東莞工聯諮詢服務中心

376 工聯會康齡服務社(中國香港)福建代表處

377 廣州市花都區港人聯誼會

378 香港廣西總商會

379 廣西香港商會

380 南寧市港澳同胞聯誼會

381 福建省香港商會

382 福建省僑商聯合會

383 香港惠州社團聯合總會

384 香港惠州新動力

385 香港珠海社團總會

386 香港廣州社團總會

387 香港海南社團總會（包括香港海南商會等）

388 廣東省香港商會

389 中國香港(地區)商會

390 香港內地經貿協會

391 天津市香港商會

392 遼寧省香港商會

393 吉林省港資企業協會

394 香港重慶總會

395 重慶市香港企家聯誼會

396 香港陝西商會

397 香港西安商會

398 四川省香港商會

399 滬港社團總會

400 香港山東僑界聯合會

401 香港浙江省同鄉會聯合會

402 香港山東社團總會

403 香港泰安聯誼總會

404 上海香港聯會

405 江蘇省香港商會

406 浙江省香港商會

407 山東省香港商會

408 香港廣東社團總會

409 香港福建社團聯會

410 香港廣西社團總會

411 香港江蘇社團總會

412 香港湖北社團總會

413 香港湖南聯誼總會

414 香港江西社團 (聯誼 )總會

415 香港四川社團總會

416 香港天津聯誼會

417 香港甘肅聯誼有限公司

418 香港陝西社團聯合總會

419 香港河北聯誼會

420 香港安徽聯誼總會

421 香港山西總會

422 香港貴州聯誼會

423 青海港澳聯誼會

424 前海香港商會

425 香港潮州市同鄉總會

426 香港東莞社團總會

427 香港客屬總會

428 香港番禺鄉親會

429 香港海南青年聯合會

430 香港梅州聯會

431 香港梅州 (嘉應 )總商會

432 英美華人企業協會

433 滬港青年會

434 上海市香港商會

435 香港專業人士（北京）協會

436 湖北省香港商會

437 香港北京社團總會

438 香港全國青聯委員協進會

439 雲南旅港同鄉會

440 無錫港資企業聯誼會

441 香港漢港聯誼會

442 香港寧夏社團聯會

443 香港廈門聯誼總會

基層社團及物業管理界別

444 香港島婦女聯會

445 九龍婦女聯會

446 元朗區婦女會

447 中西區婦女會

448 國際婦女會

449 香港江蘇婦女聯合總會

450 港區婦聯代表聯誼會

451 香港菁英會

452 香港各界青少年活動委員會

453 香港青年聯會

454 香港華菁會

455 香港新聞工作者聯會

456 香港島各界聯合會

457 九龍社團聯會

458 新界社團聯會

459 新界鄉議局

460 物業管理業監管局

461 香港新聞行政人員協會

漁農、餐飲、 環境保育及能源界

462 香港漁民團體聯會

463 香港農業聯合會

464 香港漁民青年會

465 香港飲食業聯合總會及其他主要飲食業協會

466 香港餐務管理協會

467 現代管理(飲食)專業協會

468 香港餐飲聯業協會

469 稻苗飲食專業學會

470 香港日本食品及料理業協會

471 優質旅遊服務協會

472 香港旅遊業議會

473 南北行公所

474 香港入口蔬菜批發商商會有限公司

475 香港蔬菜批發商會

476 港九水產業商會有限公司
477 北區蔬菜批發商協會有限公司

478 九龍長沙灣蔬菜批發市場入口貨商聯誼會有限公司

479 香港漁民互助社

480 香港有機養殖業協會

481 香港農業教育基金會

482 漁業及環境研究網絡有限公司

483 香港漁民小艇協會

484 港九漁民聯誼會有限公司

485 港九漁民青年會

486 屯門漁民近岸作業協會

487 香港高新科技農業基金會有限公司

488 芳園有限公司

489 香港新界養魚協進會

490 屏山區蔬菜產銷有限責任合作社

491 元朗農墟有限公司

492 中港農業發展協會

493 有機農友會

494 新界蠔業水產聯合會

495 后海灣蠔業養殖協會

496 粤港水產科技養殖協會

497 屯門漁民婦女會

498 香港漁民近岸作業協會

499 筲箕灣漁民聯誼會

500 筲箕灣漁業商會

501 香港優質水產養殖業發展協會

502 青衣居民聯會

503 馬灣漁業權益協會

504 荃灣葵青居民聯會（漁民組）

505 荃灣葵青漁民會

506 荃灣漁民信用無限責任合作社

507 柴灣漁民娛樂會

508 沙田花卉業協會

509 香港花卉業總會

510 大埔花卉園藝協會

醫務衞生界

511 香港中醫中藥界聯合總會

512 醫院管理局

法律界

513 香港律師會

514 香港大律師公會

515 香港中律協

516 香港與內地法律專業聯合會

517 香港法律專業人員協會

518 香港律師同行

519 香港基本法基金會

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