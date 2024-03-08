【23條立法】政府列支持立法團體名單　共519團體涵律師會、大律師公會、聖公會（附全名單）

▲ 《基本法》23條草案今天刊憲。（資料圖片）

立法會正審議《維護國家安全條例草案》，律政司及保安局向立法會提交「參考資料摘要」，文件列出支持立法的組織和團體名單，共有519個，當中包括立法會、多個公營機構、香港律師會、香港大律師公會、香港總商會、聖公會、香港新聞工作者聯會和香港新聞行政人員協會等。