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婚後事劇透丨第11至15集劇情預告 　誠鈞怒打善仁後在課堂失態事業陷危機

娛樂 18:01 2024/03/08

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《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演，第10集劇情講到誠鈞不甘被善仁瞧扁，決定追求明芯。

第11集 （11/3）

（潘善仁與程天暉視點）善仁決定出售《婚後事》版權，務求離開補習中心，跟誠鈞撇清關係，成全明芯的幸福。

因投資者的炒作，善仁跟靜海再次碰頭，善仁無法再回絕靜海的愛。天暉得知靜海跟善仁拍拖，心裡刺痛，但仍隨傳隨到，幫靜海張羅跟善仁同住的新居，最終天暉卻忍無可忍，爭風吃醋，才驚覺自己一直深愛靜海。

潘悅終原諒善仁，善仁為盡親職，令靜海頓成備胎。潘良癌症復發成末期，善仁自知有太多背負，根本無法回報靜海的愛。

第12集 （12/3）

（張明芯與甘誠鈞視點）明芯不欲潘悅受顧蘭影響而拒絕父愛，落力拉攏父女修補關係。

明芯享受單身，顧蘭卻不斷施壓，誠鈞追求明芯，顧蘭更推波助瀾。明芯拒愛，顧蘭勸她不要選擇孤獨終老。明芯到夜店消遣，被誠鈞糾纏，她揚言不想要認真關係，只求一刻破例，讓她拋開身份與包袱……

善仁離職，誠鈞送別，深知從此各行各路。明芯惟恐跟誠鈞的關係曝光，誠鈞知她在乎善仁，妒火中燒。

誠鈞助明芯解決跟潘悅的矛盾，恍然自己用情之深……

第13集 （13/3）

（呂靜海視點）善仁因潘良的病況變得沉鬱，靜海努力開解卻不果。

時靜海因善仁、潘悅的見面接觸到明芯，明芯大方勸告靜海不要嘗試改變善仁。靜海患得患失，更加倍用力討好善仁，卻發現善仁根本不想她干涉與插手潘良之事，甚至不想她如此用力地愛他。

另一方面，善仁、明芯以為靜海教壞了潘悅，善仁提出要搬走，靜海情緒失控地控訴，過後卻仍卑微地哀求善仁原諒。

善仁決絕離去，靜海傷心欲絕，更發現善仁當初喜歡自己的真正原因……

第14集 （14/3）

（程天暉與潘善仁視點）天暉意識到自己愛著靜海後，本刻意迴避，但知靜海欲給善仁籌集潘良的醫藥費，仍竭力幫忙。

靜海跟善仁瀕臨分手，自暴自棄，天暉力勸靜海自愛，二人更為此爭執、打架。

天暉深感靜海對愛情的狂熱，就如自己對夢想的狂熱，惟有這種狂熱才令人不枉此生，他終決定要找靜海表白……

靜海跟善仁正式分手後，潘良垂危，善仁心力交瘁，痛症越加劇烈，惟獨明芯母女能令他的痛楚止息。潘良死後，善仁在家中吐血暈倒……

《婚後事》

第15集 （15/3）

（張明芯與甘誠鈞視點）時約2019年，約12歲的潘悅痛恨父母的新戀情，越加反叛。

明芯掙扎應否攜女移民，潘悅激烈反抗，明芯明白在分擔親職上，誠鈞始終無法跟善仁相比。

另一方面，誠鈞對明芯、善仁的糾纏不清越加妒忌，遂提議明芯移民。及後，誠鈞認定善仁陷害他，更目擊善仁向明芯表白，他怒打善仁，事後在課堂上失態，事業陷入危機。

明芯自覺在愛情幸福與親職之間撕扯，誠鈞卻認定她是在兩個男人之間周旋，獨自出走他方……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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