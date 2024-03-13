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正能量｜看電視劇促成當無國界醫生宏願　港女醫生三赴戰地救急扶危

醫健人物 17:39 2024/03/13

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.陶巧敏（白色頭巾）於2022年前往也門，擔任深切治療科醫生，圖爲她與當地醫護合照。（被訪者提供）

「香港人道年獎2023」其中一名得獎者是深切治療科專科醫生陶巧敏，她於2022 年加入無國界醫生（MSF），曾3次前往也門、伊拉克等地區執行救援任務。她除了在戰爭落後地區醫人，更協助當地建立深切治療部、為醫護人員進行重症加護培訓，提升該地醫療能力的效果，撒下長遠的種子，開出希望之花。

做醫生的宏願在陶巧敏小小年紀已萌芽，家族中雖無人行醫，但《天涯俠醫》這套電視劇卻令她留下深刻印象，令她知曉可以在不同國度當醫生。

陶巧敏於2022年被派至也門擔任深切治療科醫生，圖為無國界醫生在該國南部亞丁（Aden）開設的創傷中心。（被訪者提供）

陶巧敏在加拿大成長，至12歲返港，她一直為行醫鋪路，她入讀港大醫學院後，也刻意做健康護理的相關義務工作，醫科第一年去了汶川地震災後一間家庭醫學診所幫手，之後也去過婆羅洲及印度喜瑪拉雅山北部鄉村診所實習。

「我是特意去這些地方汲取經驗，拓闊眼界。我初讀醫，醫學知識仍不足，只能在當地擔任翻譯，有感貢獻不多，所以此後一直裝備自己。」有了當醫生的目標，她深明學業上必先打好基礎，也努力學習不同語言，中英文流利外，也懂普通話和法語。

取專科即加入MSF

醫科畢業後，她選擇深切治療科為專科。「病人情況危重時才被送進ICU，這科的特點範疇廣泛，危重的婦產科病人會送入ICU、心臟病人命懸一線會入ICU、創傷嚴重人士也送往ICU，醫生的臨床光譜極闊，除了有挑戰性，也能涉獵不同部分，也令我容易加入無國界醫生，到外地參與救援服務，處理不同情況的傷患，深切治療科就能大派用場。」

無國界醫生陶巧敏說：「做人要有耐性，要見到成果是不容易的，人道救援工作做了10個有一個有正面影響，已很不錯，也要感謝大家同心協力，因一個人是做不到的。」（周美好攝）

2022年一月陶巧敏加入無國界醫生行列，那時她剛取得深切治療科專科資格，覺得是時機成熟。「取得專科後，我有相當的臨床經驗，對當地人更有益處。」另一契機是，她當時是飛行服務隊的飛行醫生，受隊裏一個曾當MSF的醫生啟發，有天告知她MSF有空缺，天時地利人和萬事俱備下，加入正是時候。

為也門醫護提供ICU訓練

她首次救援任務是也門，專處理受傷病人，然後去了北也門，屬於傳染病ICU，當時的病人有患新冠、麻疹等各種傳染病。「在也門時，我見到有培訓的需要，醫生醫病確是幫到人，或能改變一些人的生命軌跡，但難以持續，我們離開後，當地人遇上受傷生病又怎辦？」於是她主動聯絡MSF總部，舉辦了一些ICU醫學訓練給也門醫生，反應良好，她因此也延長逗留，由原本的3個月，最後約半年後才返港。

馬不停蹄，同年陶巧敏前往伊拉克北部、叙利亞、土耳其邊境的一個小鎮，這裏曾被恐怖組織ISIS佔據了數年，民房、醫院都已一片頹垣敗瓦，醫院重建後欲再重啟深切治療部，需要有人帶領成立，陶巧敏再次成為「擔大旗」角色。「我有少少變了不單是臨床醫生，需幫手重建ICU，請人、買儀器、培訓員工等職責。」

巧思製作製氧機

她計劃在伊拉克逗留3個月，又因合作無間，她獲得往無國界醫生巴黎總部當上深切治療顧問的機會，在不同的救援地方，協助ICU培訓的工作，足跡遍及中非及阿富汗。 

她（右二）完成也門項目時，當地同事為她舉行一個簡單的歡送會。（被訪者提供）

 

去年的阿富汗任務更特別，她為婦產科醫院建立ICU，訓練醫生處理危重病人。之後她一直在巴黎總部工作，同時在英國修讀了公共衞生醫學課程，現在已返香港。

由救急扶危，到更深一層授人以漁，她坦言是無心插柳使然。在也門時受啟發，ICU要用上大量氧氣救人，但那裏氧氣不足，本身由聯合國供給，再由紅十字會運輸，如果運輸車無燃料，醫院也不會有氧氣可用，他們醫生團隊與工程師合作，最終製造了一部大型製氧機，僅需空氣及電力就可正常供氧，問題迎刃而解。

「做人道救援，該地區能可持續十分重要，否則醫生們只是自我感覺良好，醫治幾個病人，離開後救援地區的醫院一切依舊，並非如我所願。」陶巧敏的視野看得更清、望得更遠。

惡劣環境的人性光輝

香港與救援地區，兩者從資源上已大相逕庭，例如在也門，病人需要插喉，她只能選擇最傳統的工具，藥物選擇也少。「這也不代表做不到，如氣胸的引流管樽，在香港唾手可得，即時可用，但在也門，我們需要用玻璃樽自行製作。」雖然就地取材甚為「土炮」，但一樣可行。

她佩服落後地方的病人，毅力非凡。「他們的經歷是你難以想像的，也門的平民百姓活在水深火熱中，但我見到仍有非洲難民逃亡到這裏，在也門做難民的概念確是難堪。因戰爭失去手腳的人們，只能在地上匍匐爬行的景像也司空見慣。」

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她會為他們生活失去尊嚴而感心痛，但同時在這惡劣環境，又見到人性最美好的一面。「我們有次在創傷醫院附近遇到炸彈襲擊，有大量病人突然湧入，本來下班的醫護人員留下協助，連本身只是推床的員工也盡力支援，那同心協力的畫面，令人動容。」

價錢VS價值

參與MSF任務，難忘的畫面多不勝數，她記得一個60多歲的也門男病人，感染新冠肺炎後引致嚴重肺炎，全家僅得他一個男丁，若他不能生存對全家影響巨大，因女兒出嫁或到其他地區工作，都必須有男人陪同。「這名男士情況不理想，以為難以活下去，但他插喉3個星期後，最後能復元出院，大家都非常欣喜，除了治好病人也幫助了一家人。」

在也門試過附近受空襲，她所住的屋子也受震盪；戰機低飛時，發出的高頻尖銳聲音，不期然會不安恐懼。「也門戰爭打了8年，我只不過逗留幾個月已擔驚受怕，可以想像當地平民所受的苦。」

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無論是在ICU和MSF都見盡生死，使她頓悟生活上無需要太多物質。「發展中國家給我的啟發是，精采人生不是有幾多靚車豪宅，簡單生活亦可活得愉悅。我們生活在香港有些迷失，分不清價錢和價值的分別。不以金錢去衡量，而是以對社群帶來的正面響去判斷，相信所下的決定會很不一樣。」生命有限，陶巧敏希望在有生之年，能帶出更多正能量。

記者：周美好

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