星二代教育｜郭富城大女做功課疑揭母女「約法三章」　曾讀星級IB幼稚園全年學費呢個數

▲ 郭富城老婆方媛近日分享女兒的功課，疑揭開母女「約法三章」教育法。

天王郭富城與太太方媛（Moka）於2017年結婚後，誕下一對寶貝女，分別是6歲的Chantelle及5歲的Charlotte。天王城城工作繁忙，湊女重任便交由天王嫂Moka。近日，Moka拍下陪伴女兒學習的影片，分享女兒學習中文的情況，不過網民焦點似乎在女兒的造句上，更疑揭開Moka的育兒大法，與女兒「約法三章」！

最新影片推介：

方媛分享女兒做功課影片 疑揭「約法三章」

在短片中，細女正練習寫「山羊」，而就讀小學的大女Chantelle則以四字成語學習造句，其中一句：「媽媽和我約法三章，兄（先）要我完成功課就可看電視。」當中似乎透露了Moka的育女方式。

另外，大女Chantelle以「五花八門」來造句時，寫道：「騙徒手法五花八門你要小心受騙呀」，句子用法沒錯，但卻引網民聯想起「郭富城失去一切」的網上騙案。多年來不少網民於網上收到「郭富城失去一切」的虛假廣告，點入網站後則會導致電腦中毒，看網民的熱烈反應，相信這句已到家喻户曉的程度。

▼ 點擊圖片放大 +2

郭富城堅持以廣東話與妻女溝通

城城以往接受訪問時表示家中只有他一人講廣東話，妻女都以普通話溝通。為了讓她們能學好廣東話，城城更安排了補習老師上門教授廣東話及英文，望妻女能說出一口流利的廣東話。從方媛分享的影片中，看到她們努力學習中文的樣子，相信必定能說流利的廣東話！

雖然教女重任在Moka身上，但兩人不時也會帶女兒外出，接觸大自然。Moka曾帶女兒到香港各區打卡，還會去主題公園、動植物公園、農莊探動物等，城城也曾帶女兒去沙灘摸蟹認識大自然，小朋友不愁寂寞。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

銅鑼灣維多利亞學費全年近10萬

據悉，大寶曾就讀名校銅鑼灣維多利亞幼稚園，同校的星二代有關心妍女兒楊榮心，而星二代校友還包括吳君如女兒陳是知、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂等。

銅鑼灣維多利亞幼稚園已通過認證成為國際文憑（IB）世界學校，總校長孔美琪博士曾接受TOPick訪問時表示，IB可讓幼兒建立探究的學習態度，幫助他們作全面思考，這種態度應從小培養。

該校現提供兩文三語國際班及雙語國際班，前者以英語、粵語及普通話為教學語言，後者則以英語及普通話為教學語言，為母語是普通話或英語的幼兒而設。學校另引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃，促進幼兒讀寫能力發展。據學校網頁資料顯示，銅鑼灣維多利亞幼稚園2023-24學年的全年學費由8.4萬元至逾9.6萬元不等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳