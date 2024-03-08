填詞L丨奪開畫票房冠軍　鍾雪瑩吳冰等眾演員到戲院答謝觀眾支持

▲ 《填詞L》

由金像獎新晉導演獎得主黃綺琳執導，鍾雪瑩、陳毅燊（ANSONBEAN）、葛民輝、吳冰、鄧麗英等演出港產片《填詞L》在昨日（3月7日）上映，於芸芸新片當中榮登開畫票房冠軍，累積票房近55萬元，成績讓人鼓舞。

眾演員亦紛紛答謝觀眾支持，金像金馬雙影后提名鍾雪瑩興奮表示：「感謝各位街坊支持！你鄰居的女兒羅穎詩在戲院等你！」；昨日亦有入場捧場的吳冰分享：「上映第一日我都帶咗我兩個朋友去睇《填詞L》，我都係令有份令《填詞L》成為開畫嘅票房冠軍，哈哈」

而鄧麗英則分享：「希望鍾意《填詞L》嘅朋友，可以再share俾多啲人知，祝大家美夢成真，恭喜發夢！」 ；片中飾演搞鬼同學的新晉演員陳書昕分享：「多謝各位睇戲L！！大家好L給力～請繼續支持《填詞L》支持香港電影L！」

填詞L丨導演黃綺琳真實故事改編 鍾雪瑩吳冰齊拍戲院禮儀影片

▲ 《填詞L》

走遍港九新界戲院謝票

一眾充備青春活力的男演員收到消息亦相信振奮，ANSONBEAN稱：「收到呢個消息好開心，由於呢套戲係監製同埋導演自資嘅心血，所以希望票房可以一路上！」；胡子彤指：「開畫票房冠軍，能夠成為一份子當然開心。更高興嘅係，呢個成績代表呢個地方嘅人，對夢想仍然有追求同渴望。依家呢個時刻，正正需要呢一份力量，希望大家將呢一份力量，繼續傳開去。」

首度參演電影的「試當真」成員潘宗孝指：「希望3月7日正式上映後，口號會由『恭喜發夢』變成『恭喜發財』，《填詞L》票房繼續衝！」人氣急升的戴玉麒指：「呢個冠軍係屬於大家嘅！宅聰覺得開心。多謝大家！」

而機動電視台的新星何求亦發表感受：「祝《填詞L 》愈戰愈強！開心睇L！」眾演員在今晚、星期六及星期日亦會走遍港九新界各大戲院謝票兼大派禮物，齊心協力答謝觀眾支持。

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