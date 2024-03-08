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升中面試︱保良局百周年李兆忠紀念中學　校長：小組面試有互動係加分位

升學教育 20:07 2024/03/08

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保良局百周年李兆忠紀念中學校長呂恒森傳授面試貼士。（陳慧安攝）

保良局百周年李兆忠紀念中學是屯門區名校之一，是區內學生熱門揀選的中學。該校今年有124個中一學位，自行收生佔40個學位，餘下80個學位屬統一派位。

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自行分配收生準則

該校自行收生，學術表現佔50%，主要看小五、小六成績，考生同時需要遞交小四成績作參考。另外，面試佔30%，以小組形式進行，每四至五人一組，15至20分鐘，以英語和廣東話面試，內容主要涉及日常生活和時事等。課外活動則佔20%。

該校校長呂恒森表示，所有報名的學生都有面試機會，學生不需要為面試而特別準備，亦不需要背誦甚麼素材，因為學校主要想看看學生的表達能力、是否勇於表達自己、是否有禮貌，以及與其他學生的相處情況。

小組面試重視學生互動

呂恒森校長強調，要了解學生英語能力，其實一對一面試都可以做到，學校以小組面試的原因，是可以觀察得到學生與其他人的互動，所以學生除了能夠就個人經歷表達自己意見，若同時能夠關顧同組同學，例如別人表達後的反應及尊重，會更好。

呂校長認為，12、13歲的學生足夠成熟，在聽畢他人的意見後，不應只回應讚成或不讚成，需要關顧別人和互動交流都十分重要。他說：「好叻嘅人，表達自己一定無問題，但對於別人嘅觀點如何回應，是個層次，進而能否有互動，是再多一個層次，呢個可以話係一個加分位。」

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責任編輯︰王明芳

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