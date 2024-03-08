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升中面試︱保良局百周年李兆忠紀念中學　校長：面試重視學生創意能力

升學教育 20:07 2024/03/08

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保良局百周年李兆忠紀念中學校長呂恒森傳授面試貼士。（陳慧安攝）

保良局百周年李兆忠紀念中學是屯門區名校之一，是區內學生熱門揀選的中學。該校今年有124個中一學位，自行收生佔40個學位，餘下80個學位屬統一派位。

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龍年運程｜玄學家樂翊榆抽出三張塔羅牌　一分鐘測你龍年有冇運行

自行分配收生準則

該校自行收生，學術表現佔50%，主要看小五、小六成績，考生同時需要遞交小四成績作參考。另外，面試佔30%，2024年的中一面試是一對一進行，面試語言包括英語和廣東話，內容主要涉及日常生活和時事等。

該校校長呂恒森表示，所有報名的學生都有面試機會，學生不需要為面試而特別準備，亦不需要背誦甚麼素材，面試內容是讓學生看圖片及說故事，例如圖片最後一格留空，學生可以發揮創意設計故事的結局。

呂恒森校長強調，面試以看圖說故事形式，可以了解學生的英語能力及表達能力外，還可以觀察學生的創造力。

呂校長認為，12、13歲的學生足夠成熟，一般與人交流溝通都流暢自如，透過面試，希望學生能夠結合自身日常生活的經歷，發揮創意設計故事。

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責任編輯︰王明芳

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