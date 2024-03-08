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《拼命三郎》公布初回預告曝光　譚耀文感恩：人生這階段能遇上這角色

娛樂 22:23 2024/03/08

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《拼命三郎》

由陳大利編劇及執導，譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南及應智越（細貓）等主演的港產電影《拼命三郎》，於早前美國電影市場（American Film Market）期間公布首回國際版海報。

只見海報上電影英文片名Fight For Tomorrow中隱約見到男主角譚耀文傷痕累累，令人好奇電影《拼命三郎》的故事和譚哥在戲中的角色遭遇。

適逢今年香港影視展（HK Filmart） 開始前，片方公布一條《拼命三郎》初回預告，只見譚哥在一夜店中獨自起舞，與之前國際版海報的感覺又不同，讓不少觀眾好奇。

【拼命三郎】譚耀文喜與Locker細貓合作　拍攝最後一天台前幕後依依不捨

《拼命三郎》國際版海報。

譚耀文演昔日江湖猛人
 
今日公布的《拼命三郎》初回預告中，只見在夜店內譚哥望著賓客遊走其中，之後在舞池中獨自起舞，仿佛周遭的人都消失並陶醉在自己的世界中，接著畫面出現「風水輪流轉 打拼到末日」，配合譚哥起舞的畫面，似乎是暗示著電影和譚哥戲中角色的故事。

這次帶點浪漫色彩的初回預告，與早前國際版譚哥的感覺又大不同，今次自編自導的大利有這樣的構思：「阿譚飾演的石三郎是一位引退多年的昔日江湖猛人，今天只是市井小人物，一直為了突破現實困境而打拼，直到再次面對家庭、友誼、及事業後，終明白了『明天』的真正意義。」

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問到戲中那句宣傳句的意思，大利表示：「我希望表達縱使面對困難，仍要相信只要抱持『打拼到末日』的積極態度，終可『風水輪流轉』，創造更好的明天。」
 
無論是早前國際版海報及這次發佈的初回預告，都引起網絡上一陣討論，不少網民及觀眾都非常好奇和期待譚哥這次角色的故事，對此譚哥感謝眾人厚愛：「首先好多謝電影公司和陳大利導演給我機會，這是我期待以久嘅劇情片，同時感到很幸運，在我人生這一個階段能遇上這個角色。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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