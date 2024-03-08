  • 19°C
香港時間 : 2024308日 (週五) 21:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公私營合作】港安及聯合醫務啟用新醫療中心　設兒童一站性評估及訓練服務

社會 20:25 2024/03/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

港安醫院開設新治療中心，並支援為有特殊學習需要的兒童提供的資助計劃。(王韻青攝)

港安與聯合醫務去年1月起開展策略性協議，並於利園二期成立醫療中心，提供醫療及影像診治的一站性服務。醫療中心設有一站性評估及訓練兒童服務，亦支援港安醫院慈善基金的資助計劃，為有特殊學習需要、並正於醫管局輪候求診的學童，提供治療費用全額資助。

參與計劃的精神科醫生陳國齡表示，資助計劃約佔服務總容量三成，希望照顧有學習障礙，包括過度活躍、以及自閉症小童。陳國齡指，這類小朋友於學校有較多徵狀需要處理，早些診斷亦能協助學校啟動支援機制。中心能透過跨專業團隊，提供個人及小組治療方案，希望病人情況不至於轉壞、甚至日後不用再輪候公立醫院服務。

精神健康諮詢委員會主席林正財表示，計劃能反映私營機構的長處，相信學童前往中心後可專注治療。他表示，學童自殺情況較開學穩定，希望令有情緒困擾學生，於向他人傾訴時不會受歧視，委員會將持續檢視工作。對於跨部門三層機制再延長至年底，林正財指會繼續推展恆常健康促進、以及教育及醫療跨部門合作。

港安醫院院長凌宏寶表示，目前該院有不少公私營合作項目，一直有就政府的服務招標，以較優惠價錢提供癌症等治療服務。另外，慈善基金亦有提供白內障的治療服務，希望協助病人之餘，亦能幫助照顧者減輕負擔。

凌宏寶亦指，港安醫院（司徙拔道）建築已有50多年，已不能滿足醫療服務需要，正尋覓建築師提供擴建的建議，並與政府部門商討，期望明年第四季可以啟動計劃。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載