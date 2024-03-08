【公私營合作】港安及聯合醫務啟用新醫療中心　設兒童一站性評估及訓練服務

▲ 港安醫院開設新治療中心，並支援為有特殊學習需要的兒童提供的資助計劃。(王韻青攝)

港安與聯合醫務去年1月起開展策略性協議，並於利園二期成立醫療中心，提供醫療及影像診治的一站性服務。醫療中心設有一站性評估及訓練兒童服務，亦支援港安醫院慈善基金的資助計劃，為有特殊學習需要、並正於醫管局輪候求診的學童，提供治療費用全額資助。

參與計劃的精神科醫生陳國齡表示，資助計劃約佔服務總容量三成，希望照顧有學習障礙，包括過度活躍、以及自閉症小童。陳國齡指，這類小朋友於學校有較多徵狀需要處理，早些診斷亦能協助學校啟動支援機制。中心能透過跨專業團隊，提供個人及小組治療方案，希望病人情況不至於轉壞、甚至日後不用再輪候公立醫院服務。

精神健康諮詢委員會主席林正財表示，計劃能反映私營機構的長處，相信學童前往中心後可專注治療。他表示，學童自殺情況較開學穩定，希望令有情緒困擾學生，於向他人傾訴時不會受歧視，委員會將持續檢視工作。對於跨部門三層機制再延長至年底，林正財指會繼續推展恆常健康促進、以及教育及醫療跨部門合作。

港安醫院院長凌宏寶表示，目前該院有不少公私營合作項目，一直有就政府的服務招標，以較優惠價錢提供癌症等治療服務。另外，慈善基金亦有提供白內障的治療服務，希望協助病人之餘，亦能幫助照顧者減輕負擔。

凌宏寶亦指，港安醫院（司徙拔道）建築已有50多年，已不能滿足醫療服務需要，正尋覓建築師提供擴建的建議，並與政府部門商討，期望明年第四季可以啟動計劃。

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記者：陳展棋