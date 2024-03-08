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【盛事經濟】協調組按3大因素檢視制訂盛事年表　爭取盡早公布下半年名單

社會 21:04 2024/03/08

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盛事統籌協調組今日召開會議，全力加強盛事統籌和協調。（政府新聞處圖片）

政府銳意推動盛事經濟，重振旅遊聲勢。由財政司副司長黃偉綸擔任組長、文體旅局局長楊潤雄擔任副組長的「盛事統籌協調組」今日（8日）召開會議全力加強盛事統籌和協調。期間提到將基於3大考慮因素，訂定及更新香港盛事年表，包括能否助香港在全球正面曝光、展示香港策略地位等；又指會爭取盡早公布下半年的盛事名單，助各行各業提早準備，「把人氣變為財氣。」

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政府跨部門盛事統籌協調組今日開會，檢視如何訂定及更新香港盛事年表，提出基於3大考慮因素評估，分別為是否能夠吸引市民和旅客參與、能否助香港在全球營造正面曝光，及是否能展示香港的策略地位；並就爭取盡早公布下半年盛事項目名單達成共識，冀讓旅遊、酒店、餐飲、零售等業界，能提早昨相應策劃、籌備及宣傳，把握盛事帶來的商機，「把人氣變為財氣。」

協調組又討論到由旅發局擔任「第一站聯絡窗口」，促進盛事在港的工作進度和安排。旅發局相關專組已投入運作，主力與活動主辦機構聯繫，並就活動方案進行初步評估，包括相關盛事在香港舉辦的效益、所需配套安排等，亦會聯同業界或專家、政策局、部門或相關法定機構合作向政府提交建議。
　　 
至於加強盛事宣傳，營造全城投入、享受盛事的氛圍，香港電台全新製作多媒體雜誌式資訊節目《盛事傳城》，每日透過電視、電台及網上平台介紹城中盛事的最新資訊，且在不同節目播放宣傳聲帶。政府新聞處和旅發局亦簡介了其有關盛事的宣傳工作。
　　 
協調組組長黃偉綸指，香港作為亞洲盛事之都，今年有近150項盛事舉行，當中上半年超過80多項。各類盛事吸引世界各地旅客訪港，除了帶來龐大經濟效益，也為香港帶來很多無形好處，例如令香港在全球正面曝光、鞏固及提升香港國際城市地位等。

黃偉綸強調，政府會更主動出擊，爭取各項盛事落戶香港，並加強統籌和協調，確保盛事得到充足支援，多管齊下推動盛事經濟。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，業界正密鑼緊鼓為下半年的項目作準備，盼政府盡快公布盛事名單，「越快越好，希望今個月內有。」

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責任編輯︰梁薾心

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