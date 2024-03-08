【現代產業大樓】政府以「雙信封制」招標元朗現代產業大樓　3成用地需交予政府

▲ 招標大樓位於元朗創新園。(科技園公司圖片)

政府今日（8日）預告，將於下周五(15日)以「雙信封制」方式進行公開招標，出售新界元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地（元朗用地）（即元朗市地段第545號），並於2024年6月28日招標。



元朗用地位處元朗創新園，由原先三塊用地合併而成，以提升設計彈性和規模效應。地盤總面積約為32 440平方米，指定發展多層現代產業大樓作物流及或車輛維修保養用途，最高樓面面積可達161 500平方米，當中不少於三成樓面須交予政府以協助部分受政府發展項目影響而須搬遷的棕地作業者。



發展局發言人表示，會要求發展商把不少於最高樓面面積的三成（即不少於48 450平方米）交予政府，由政府或政府委託的機構管理和租予受政府項目影響的棕地作業者。政府會向棕地作業者在最初五至10年內收取與相關行業的棕地租金相若的優惠租金，好讓他們過渡至市場租金前有一段適應期。



為確保招標結果能有效達致上述兩個政策目標，這次招標將有別於「價高者得」的安排，不會只看重地價。在「雙信封制」下，投標者需分別提交非價格建議和價格建議，讓政府可以考慮地價以外有關大樓如何帶動產業發展和協助整合受影響棕地作業者等非價格因素，以揀選最適合的中標者。當局表示，非價格建議的比重為百分之70，價格建議為百分之30，以供政府綜合考慮有關建議。標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款規定才有機會成功獲批。

非價格建議的評審準則主要涵蓋兩大範疇 （一）有關產業發展，包括多層現代產業大樓如何以創新建議（例如科技應用、先進設計、「組裝合成」建築法等）推動行業發展 （二）與容納棕地作業的樓面面積相關，包括如投標者建議提供多於三成樓面面積，又或能於較短時間完成整個發展以盡早容納棕地作業，又或能提供較好設計增加彈性以容納更多不同種類的棕地作業等，均會獲得較高分數。

當局表示，為讓投標者及其團隊有足夠時間準備相關建議，政府將招標期定為15個星期。過往以「雙信封制」招標出售土地的招標期，亦較一般以現金招標方式為長。

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