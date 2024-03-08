【高球盛事】LIV高爾夫巡迴賽香港站　首日氣氛熱烈

▲ LIV Golf 香港站賽事吸引大批哥爾夫球愛好者入場支持觀看賽事。(陳靜儀攝)

LIV高爾夫職業巡迴賽香港站賽事，昨起一連3日在粉嶺高球場舉行，吸引不少內地及海外球迷專程來港觀賽及旅遊。香港作為亞洲首站，有54名來自各地的球手爭奪400萬美元的個人冠軍獎金，包括世界排名第三、西班牙名將拉姆，但他首日發揮一般，單輪打出低於標準杆3杆，暫時並列18。

賽事以SHOTGUN形式進行，即18洞同時開球，54位球手分作13隊（4人一隊），再加2位外卡單獨球手參賽，當中14位更是大滿貫冠軍球手。昨日首日比賽在傍晚完成，其中南非的保美斯特及墨西哥的安瑟，以低標準7桿的63桿，並列第一。

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打出一隻「老鷹」的保美斯特指，現場觀眾給予很好的支持，希望接下來的賽事有更好成績；打出7隻「小鳥」的安瑟就指，感覺到觀眾很熱情及享受賽事。拉姆則於第18號洞失誤，結果單輪低於標準3桿並列18。

獲沙特阿拉伯主權基金支持的LIV聯賽，與傳統PGA巡迴賽的最大區別在於LIV只有54洞的比賽，因此僅有3日賽事；PGA巡迴賽則有4日72洞賽事。香港站賽事獲港府「M」品牌資助，票價由360至7,200元不等，主辦方早前預料吸引29個國家或地區，每日逾6,000人次入場。球場旁邊設有嘉年華，有小食攤檔和遊戲攤位，有球迷認為氣氛很好 ，更可向多名世界級球手「偷師」。

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