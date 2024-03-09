【屯門嬰屍】澳門及日本亦曾發生嬰屍案　 東京工人一連發現7具最駭人

▲ 屯門發生嬰屍案。(資料圖片)

屯門昨日(8日)發現兩具嬰屍，據悉兩人被捕，案件列作「屍體發現」及「非法處理屍體」跟進。事件駭人程度十足。而事實上，亞洲多個地區及發現類似事件。

於2018年，日本東京一批工人日前到一間已荒廢3年的房子做清除白蟻工作時，發現地板下藏有7具嬰兒屍體，全部用玻璃樽盛載，部分還連著臍帶，甚至以防腐劑來保存。警方調查後，屋內總共搜出6個玻璃樽，其中有玻璃樽藏有兩具嬰屍，最長的一具屍體長約30厘米。

另外，澳門亦曾發生類似事件，事發於2016年，清潔工人於氹仔大連街花城利業大廈，垃圾桶中發現一名初生嬰兒，送往山頂醫院救治。司警在大廈內調查棄嬰案時，截查一名身體不適的20多歲菲傭，在手持的袋中內發現一個玻璃樽，裝有一具四個月大的男胎兒屍體。

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