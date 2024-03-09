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麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩公開「勁甜麥」婚照　婚禮一連三天舉行預計花費7位數

娛樂 10:29 2024/03/09

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麥明詩上載婚照。

十優港姐冠軍麥明詩（Louisa）在今年1月「反傳統」向男友盛勁為求婚，並在個人社交平台公布婚訊，幸福滿溢。而麥明詩在昨晚（3月8日）於個人社交平台上載兩張與未婚夫盛勁的結婚相，。

從相中所見，當中一張相片內，新娘麥明詩穿低胸裙在飲啤酒，把豐滿上圍盡展。至於身穿西裝盛勁為拿啤酒杯，含情脈脈看住未婚妻。至於另一張相，盛勁為從後攬住麥明詩，準新娘依偎在未婚夫身上，二人對望而笑，十分甜蜜。

麥明詩盛勁為結婚丨十優港姐麥明詩籌備婚禮盛勁為聽話配合　 Louisa讚未來老公思想簡單

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預計開3場酒席

而他們的大日子定於3月24日在香港吉列島遊艇會舉行，且婚禮繼續「反傳統」不用一貫「聯婚」用法而玩食字叫「勁甜麥」。

不過據指決為對新人親友眾多，所以婚宴酒席將分3日於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店進行，預計3場酒席最少也要7位數字才可以埋單。而圍村主要宴請圈外朋友及雙方家長朋友，在遊艇會所宴請的大部分為親戚，至於在五星酒店就宴請圈中藝人好友為主。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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