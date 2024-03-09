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《櫻桃小丸子》日本配音員TARAKO離世　終年63歲

娛樂 11:08 2024/03/09

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《櫻桃小丸子》聲演小丸子的配音員TARAKO離世。

日本長壽人氣動畫《櫻桃小丸子》主角小丸子的原版日語配音員TARAKO在3月8日突然逝世，終年63歲。據日媒《Sponichi Annex》9日報道，TARAKO的家屬在今日凌晨向所屬經理人公司及富士電視台通報TARAKO離世，亦沒有透露死因，喪禮則只限家屬出席。

引述富士電視台相關人士指，TARAKO踏入2024年後曾身體不適，不過她最近仍有參與配音工作，因此對同事對她的突然離世感到錯愕。

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TARAKO對死亡不恐懼

TARAKO一直沒公開自己本名，她在1981年聲演著名動畫《山T女福星》（うる星やつら）出道，於1990年1月7日首播的《櫻桃小丸子》擔正，之後一直聲演小丸子配音35年，以獨特的聲音演活動漫角色，讓觀眾留下深刻印象。

在2018年離世的《櫻桃小丸子》作者櫻桃子（さくらももこ）生前曾回憶表示，小丸子的角色原本由其他人擔任，在重新舉行試音時，覺得TARAKO的聲音與自己相似，於是TARAKO由負責，由此與小丸子結下不解之緣，在日本民眾中TARAKO聲音就等如小丸子。

而有關動漫製作負責人不捨地表示：「目前正考慮是尋找與TARAKO聲音相似的人，還是聘請具有全新形象的聲優」。

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盼在天堂與親友重聚

TARAKO在去年受訪時曾稱經歷過父母突然離世後，自己對死亡不再感到恐懼，表示因為覺得可以與父母、愛犬及貓和朋友在天堂重聚。而在櫻桃子離世時，TARAKO也曾撰悼文稱，希望有可在天堂與對方再見。

她當時更表示假如自己有一天離世，希望大家不用穿喪服出席，而是像平時會面時一般穿著，以及在追悼時演自己撰寫劇本的舞台劇。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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