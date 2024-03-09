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黃心穎關西旅行到伏見稻荷大社打卡　穿鬆身衫「肚凸凸」孕味濃

娛樂 12:04 2024/03/09

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

黃心穎到日本關西旅行。

黃心穎在去年10月與RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏結婚榮升人妻後，生活甚愉快，比如心穎繼續追夢做歌手外，又可發展一些工餘興趣，比如之前她「成就解鎖」考獲潛水證書。

此外，夫婦十分甜蜜，二人在今年2月才去了馬爾代夫度蜜月，已經似乎意猶未盡，近日去日本關西的京都奈良旅行。

黃心穎與黎萬宏馬爾代夫旅行　三點式泳照大放公開蜜月房床照

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網民指心穎有孕味

從心穎在社交平台上載相片當所見，她曾到京都超人氣伏見稻荷大社參拜，該處最出名是有連綿不斷鳥居參道，為遊客打卡熱點，心穎也不例外地到此拍照，分享道照片並寫道：「相就見得多，終於可以嚟呢度。」

不過有網民發現穿鬆身厚衫的黃心穎似「肚凸凸」有孕味，不知是婚後「幸福肥」還是因為遊日食太多東西，抑或真的有喜。而伏見稻荷大社參道的「產場稻荷」，為祈願求子順產的名所。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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