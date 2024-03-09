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COLLAR成員丨推出演唱會團歌《Back In The Game》　COLLAR地獄式排練預告開騷爆喊

娛樂 12:49 2024/03/09

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COLLAR推出演唱會主題曲《Back In The Game》。

由邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）組成女子組合COLLAR成軍兩周年，即將於本月22至24日在九展舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024》。

演唱會進入倒數階段，COLLAR的7位成員除連月來積極排練，昨日（3月8日）亦推出年本度首支團歌兼演唱會主題曲《Back In The Game》，新歌顧名思義是指「返去舞台懷抱」，而作為演唱會主題曲，無論節奏及舞步都極具「炸場」感覺，震撼眼球。

COLLAR丨新歌憶起初心

日前，COLLAR到大埔拍新歌MV，重返出道首支團歌《Call My Name!》MV拍攝舊地，7人異口同聲表示勾起出道時不少回憶，Sumling透露：「勾起咗好多回憶，出道雖然係冇耐嘅事，但好似做咗好多嘢咁。」

Marf最大感受是各成員狀態、樣子都不同了，說：「睇番《Call My Name!》嘅片，我哋個樣唔同咗好多，瘦咗、firm咗，好有趣。」Day就指拍攝場地令她感覺格外親切。

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COLLAR丨舞蹈複雜之最

新歌繼續勁歌熱舞，舞步更是有史以來最複雜，Candy透露今次MV只有兩日排舞時間：「今次MV最難忘係得兩日時間排舞，前後大概10小時，但今次嘅舞蹈係有史以來最難、最複雜同最有power，所以喺咁短時間排到，覺得我哋好勁。」

隊長Gao就指《Back In The Game》特別之處，是跟演唱會海報般有車的元素，她表示：「新歌前奏有啲汽車聲，而演唱會Poster亦有汽車感覺，覺得好得意，一個好巧合地方。」

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COLLAR丨飛債帶來煩惱

提到演唱會已進入倒數階段，COLLAR表示非常期待，當中Ivy指：「一直以來都無間斷咁做訓練，每日都同大家一齊，感覺好似一家人，好開心，未試過連續日日都見到大家。」Sumling透露近日band rehearsal時，各人感動到眼濕：「唔知係咪好耐未試過圍埋咁唱歌，特別感動。」7人預告演唱會當晚可能忍不住喊，笑言會袋定紙巾。

此外，提到演唱會門票反應熱烈「一票難求」，對此COLLAR多謝大家支持，當中Winka表示：「我都好難畀飛親朋戚友，但係開心嘅煩惱嚟。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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