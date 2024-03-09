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菅田將暉小松菜奈無預警下生B　「升呢」做新手爸媽：感謝一路以來支持

娛樂 16:01 2024/03/09

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日本影帝菅田將暉與小松菜奈。

現年31歲日本影帝菅田將暉與28歲的小松菜奈「升呢」做新手爸媽！在2021年11月結婚菅田將暉與小松菜奈，在今天（3月9日）各自透過所屬事務所報喜，宣布他們愛情結晶品出世。

由於兩人結婚後對婚姻生活極為低調，就連懷孕到生B也一直保密。菅田將暉與小松菜奈結婚時正是疫情期間，因此沒舉行婚禮，僅邀親朋好友參加簡單的「答謝會」。

菅田將暉新作治療系金句點化人心　《勿說是推理》電影版7大重點

菅田將暉與小松菜奈因為拍戲結緣成夫妻。

無預警升呢做父母

今天在無預警下公開已榮升做父母，菅田將暉與小松菜奈今日公開親筆信，表示他們的第一胎已經出世，「感謝大家一路以來的支持，我們能過安穩的日子，希望今後也能溫暖地守護我們一家三口」。不過，兩人在文中沒有透露嬰兒的性別及出生日期。

菅田將暉與小松菜奈在婚前曾先後三度合作電影，他們在2016年於電影《錯亂的一代》首度齊拍戲，當時男方對女方已一見鍾情。之後，兩人再合作《溺水小刀》，直到2019年他們第3度合作拍電影《情系一線》時，菅田將暉終於贏得女神歡心，二人開始拍拖。

女方曾與G-Dragon傳緋聞，及後與菅田將暉戲假情真，並在2021年公布閃婚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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