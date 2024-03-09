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42歲妮妲莉寶雯丈夫偷食　影后揮慧劍離婚結束11年婚姻　

娛樂 16:36 2024/03/09

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影后妮妲莉寶雯與Benjamin Millepied離婚。（法新社）

主演MARVEL《雷神》（Thor）系列、《黑天鵝》（Black Swan）奧斯卡影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）與丈夫Benjamin Millepied結束11年的婚姻！

現年42歲的妮妲莉寶雯早在去年5月被爆與46歲法國芭蕾舞家丈夫Benjamin Millepied婚變，當時有指她發現丈夫偷食年輕環保活動家Camille Etienne。

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影后回復單身

有指，事後妮妲莉寶雯原諒對方，兩夫妻亦嘗試挽救婚姻，可是在同年8月有報道指兩人未能修復關係。

在昨日（3月8日），美國有傳媒爆料透露，原來影后早在去年7月已於法國入紙申請離婚。據悉，妮妲莉寶雯離婚手續已於上月完成，即是她現在正式回復單身，而她與前夫育有一子一女。

妮妲莉與Benjamin於拍攝電影《黑天鵝》時認識，並於2009年拍拖，在2012年8月結婚，卻無奈未能同偕白首。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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