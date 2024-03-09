李龍基忽然發文提醒要注意口德　基哥：嘴有多壞命就有多苦

▲ 李龍基透過IG抒發感受。

現年73歲的李龍基因為其未婚妻王青霞（Chris）逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留還柙於大欖懲教所待審，基哥連續多日不間斷地探監。

基哥最初探監時願意接受在場記者訪問，更對天發誓表明必娶Chris，盡顯深情。可是後來基哥封口，表示不會再受訪。

爺孫戀丨李龍基風騷獻唱獲女粉絲畀利是 基哥一提未婚妻王青霞又再灑淚

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指甄妮少少失敗

不過痴心的基哥情緒依然波動，在本月初，他在黃大仙出席活動演唱金曲時突然爆喊，台下觀眾大叫：「基哥加油！」以作鼓勵。 可是另一方面，有「樂壇風紀」之稱的甄妮卻曾在社交平台形容基哥「扮豬食老虎」，指他是知情者，扮懵搏同情。

而基哥對此半開玩笑地回應稱：「識了咁耐現在才知道我是扮豬食老虎的人，咁她有少少失敗。」未知是否看到李龍基的回應，甄妮後來在社交平台稱：「希望你，得比失多更多，這場風波盼早日落幕，你千萬保重身體！」

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基哥提醒要有口德

相信基哥近日受了很多嘲諷，心中實在有很多感受要抒發，所以自從在一個月前轉發一條40年前演出的唱歌片段賀新年到來後，就已沒再更新社交平台的基哥，於昨日（3月8日）突然以限時動態方式在個人IG發文。。

基哥所上載一張寫了字的張圖片，題為：「嘴有多壞命就有多苦」寫道：「口德對任何人都是這樣，許多福報都是通過嘴巴給損了，有的人說，我什麼壞事都沒有做啊，要知道，這個口業不好，損福報是很厲害的。」似乎藉此抒發感受。

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