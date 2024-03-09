【23條】鄧炳強解何謂「非法操練」 重本質不重名稱「狗肉始終是狗肉」

▲ 鄧炳強今日出席《維護國家安全條例草案》委員會（王韻青攝）

立法會罕有於周六及周日，召開《維護國家安全條例草案》委員會，討論23條立法。

立法草案中列明有「非法操練」罪，保安局局長鄧炳強表示，操練活動本身的名稱並不重要，最重要是活動性質和內容，是否涉及訓練使用攻擊性武器、軍事或變陣練習。他比喻，即使有人「掛羊頭賣狗肉」，但「狗肉」始終是「狗肉」。

工聯會吳秋北提到，假扮記者阻礙警方推進等行為，是否會構成「非法操練」，鄧炳強就指，要視乎訓練內容。

另外，條例草案中境外勢力下的「國際組織」，涵蓋成員可包括一個或多於一個國家、地區或組織。鄧炳強回強調，任何組織不會純粹因為屬於「國際組織」或「境外勢力」，就要負上任何責任，必須配以草案中的犯罪元素，才會構成犯罪。

鄧炳強表示，目前國際地緣政治形勢相當複雜，認為草案中「國際組織」的定義寬鬆度適宜，可有效處理國家安全風險。

▲ （王韻青攝）

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責任編輯：陳展棋