  • 17°C
香港時間 : 2024309日 (週六) 19:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條】鄧炳強解何謂「非法操練」 重本質不重名稱「狗肉始終是狗肉」

社會 17:28 2024/03/09

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

鄧炳強今日出席《維護國家安全條例草案》委員會（王韻青攝）

立法會罕有於周六及周日，召開《維護國家安全條例草案》委員會，討論23條立法。

立法草案中列明有「非法操練」罪，保安局局長鄧炳強表示，操練活動本身的名稱並不重要，最重要是活動性質和內容，是否涉及訓練使用攻擊性武器、軍事或變陣練習。他比喻，即使有人「掛羊頭賣狗肉」，但「狗肉」始終是「狗肉」。

工聯會吳秋北提到，假扮記者阻礙警方推進等行為，是否會構成「非法操練」，鄧炳強就指，要視乎訓練內容。

另外，條例草案中境外勢力下的「國際組織」，涵蓋成員可包括一個或多於一個國家、地區或組織。鄧炳強回強調，任何組織不會純粹因為屬於「國際組織」或「境外勢力」，就要負上任何責任，必須配以草案中的犯罪元素，才會構成犯罪。

鄧炳強表示，目前國際地緣政治形勢相當複雜，認為草案中「國際組織」的定義寬鬆度適宜，可有效處理國家安全風險。

（王韻青攝）

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載