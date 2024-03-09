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婚後事丨陳自瑤落水濕身玲瓏浮凸　Yoyo仰天動作畫面超震撼【多圖】

娛樂 17:56 2024/03/09

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陳自瑤在《婚後事》落水戲成熱討。

由林肯監製、羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的TVB劇《婚後事》在昨晚（3月8日）播出的第10集敘述視點為甘誠鈞（Davey），標題是「不忠的資格」。

自命風流兼了解天下女人、男女關係自問明買明賣的Davey，對於身邊紅顏Gina（賴慰玲飾）的心思卻懵然不知。

婚後事丨陳自瑤性感舞姿勁誘人　大晒白滑美背長腿夠養眼

於2012年，Gina收到限量版名牌手袋笑得好燦爛。

婚後事丨Davey忍痛放生Gina

一直以為瘋狂送名貴限量版就能氹Gina開心的Davey，暗地其實亦感受到Gina不妥，只是不願承認；直到先後被善仁（羅子溢飾）及Mira（王敏奕飾）點醒，才驚覺Gina所有的開心都是裝出來的，Gina經常背對著自己的原因是不敢在自己面前淚流。

看穿Gina離開的決心及因Emma（陳自瑤飾）和自己承受的痛苦後，Davey忍痛放生Gina，二人最後一夜又喊又笑，Gina終於可以在Davey懷中放聲痛哭、極盡淒美。

到2015年， Gina收到名貴手袋已沒之前的開心，更叫Davey不要破費。

婚後事丨限量名牌袋贖罪路

另一邊廂，Davey與善仁友情亦因Emma受到考驗，二人為Emma大打出手，善仁更公開在電台暗寸Davey；不甘被善仁看扁的Davey向善仁宣戰，並下定決心嘗試追求明芯，下周新一輪「錯愛」發展似乎充滿期待性。

昨晚（3月8日）《婚後事》重要劇情，可說是覺醒後的Davey的回憶：「限量版名牌袋贖罪之路」。2012年，Davey因為出於補償、向Gina送上首個限量版名牌手袋，當時仍以拜金為目標的Gina擁著手袋笑得真心燦爛，更望著手袋多於Davey，證明二人是「天作之合」。

到2015年，Davey因生B分歧問題再向Gina送上限量版名牌袋，Gina這次明顯沒之前開心，更著Davey不用破費；到最後一次回憶，時間點發生在Gina目擊Davey與Emma（陳自瑤飾）酒後熱吻後，面對Davey的名貴限量版，Gina不但望也不望、提也不提，甚至Davey開到口叫她拆禮物，她亦以很忙為由故作推搪。

最後一次回憶，Gina面對Davey送的名貴禮物望也不望，更以忙為由故作推搪。

婚後事丨創疤日積月累

一個簡單場面道盡Gina對Davey與日俱增的愛及難過，豪宅中琳瑯滿目的名牌，對Gina來說只是日積月累的創疤。

網民看畢亦大為感慨，更無不為Gina感到心痛：「衣帽間呢段好正，每多一件（限量版）代表Davey又一次傷害咗段關係」、「賴慰玲真係好戲到痴晒線」、「好寫實，用傷心換返來嘅（嘢），根本就唔值」、「愈睇愈覺得Gina真係好Sad」，「好少睇TVB嘅劇可以喊到眼都腫咗」、「今集真係好神，賴做得好好」，更有網民留意到Gina角色過場用衣帽間相當有心思。

明明喊到嘴也震，但還要扮開心，十分考演技。

婚後事丨賴慰玲渾身是戲

獲讚好戲兼所演角色贏盡同情的Winki（賴慰玲），昨晚確是「渾身是戲」，由與Davey結伴看豪宅、到躺在床上背著Davey暗自垂淚、到瀟灑的說分手、再到沒心沒肺笑完一輪後嚎啕大哭，每個情緒狀態雖然都相當難演，但卻全部演得相當到位。

尤其二人結伴看豪宅，在Davey視點，收到豪宅的Gina是幸福的，不過其實當Davey接到悅悅（鄭淽月飾）電話後，Gina情緒馬上跌Watt，表面雖然依然開心、聲線亦一如平常淡定，但其實暗地淚水已流個不停，只是哭得壓抑、傷心自憐兼嘴都震埋的Gina，口裏依然裝作大方著Davey要關心Emma兩母女。

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婚後事丨網民反應兩極

這場戲難度之處，在於Winki不但要控制痛哭時的說話聲線，還要「精神分裂地」將聲音及面部的情緒區分為平穩及極度傷心，如此神級演技，難怪網民整晚均被Gina帶動情緒‧

至於Davey網民則反應兩極，有人覺得他相當自私兼愧對Gina，亦有人覺得他算是有良心的好男人：「佢知道自己心入面一直有Emma，就係傷害緊Gina，但又放唔低Emma，惟有放走Gina唔好再傷害」、「佢係真心認為Gina識大體知分寸，所以先覺得大家好夾，從來冇主動觀察過佢係唔係開心，到臨分手先知Gina一直迎合緊佢。」

賴慰玲演繹這幕分手戲贏得不少讚賞。

婚後事丨

不過，講到昨晚《婚後事》最為網民熱討的場面，卻肯定是Davey與Emma泳池嬉水一幕，不但令網民更期待下星期劇情發展，更有不少網民因為Yoyo做了一個仰天動作、錯重點聚焦在Yoyo的好身材上。

談到場口拍攝，Yoyo在社交網留言：「記得拍攝這場戲的時候，鏡頭前要扮到好舒服，鏡頭後其實凍到震。」

而在Yoyo分享的照片所見，二人拍畢落水戲後都馬上披上厚身毛巾保暖，不過難得做「出水芙蓉」，Yoyo亦有爭取時間影靚女濕身相，認真貪靚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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