星星兔與陳慧琳合作MV入圍Cinequest影展　美國聖荷西加州劇院舉行首映

▲ 星星兔（左）與陳慧琳。

早前星星兔與天后陳慧琳合作的歌曲「THE DAY WHEN WE FALL IN LOVE」MV先後獲得多個國際音樂錄影獎項後，今年再下一城，獲得奧斯卡資格認證的美國影展Cinequest邀請， 與英、美、法、日其他國家的獲選MV作品一同比拼，並於3月12日聖荷西加州劇院首次於美國放映，而整個Cinequest影展為期由3月7日至3月17日，將展出38個國家的影片作品。

在全球7千多個電影節中，只有 63 個擁有奧斯卡資格認證，其中26 個位於美國，而星星兔今次作品入選的Cinequest影展便是其中一個。

▲ 《The Day When We Fall In Love》 MV電影宣傳海報

除音樂錄影帶，影展當然還有劇情片、喜劇、紀錄片、科幻片等不同類別，其中獲選電影《EZRA》更是由荷里活演員羅拔迪尼路《的士司機》、韋娜法米加《厲陰宅》、露絲拜恩《最爆伴娘團》、巴比卡納佛《情迷藍茉莉》、琥碧·戈柏《人鬼情未》等飾演的作品。

這讓星星兔更喜出望外，因沒想過一首只有8分鐘以內的廣東話MV可以去到美國，和眾來自各國不同類別還有荷里活作品一起並列展出，是一個好大的肯定，回想起當初要製作這一首歌的MV時，好多人都說我們沒可能拍到。

▲ 星星兔（中）與製作團隊出席位於美國聖荷西Cinequest電影節。

而陳慧琳（Kelly）收到呢個好消息表示：「可以令更多人接觸到廣東歌自己都好開心有份參與呢一個project，希望星星兔再下一城恭喜晒。」

星星兔今次將和影片製作人一同遠赴美國參加影展，說：「希望可以認識到臭味相投的電影製作人探討合作呀！其實一直好想將MV入面「星願族」的故事變成一部電影。」

她還表示：「不知會否有機會認識到今次都會出席影展在《怪奇物語》裏面飾演馬丁·布雷南博士的Mathew Modine，我係《怪奇物語》小粉絲，希望可以一睹其風采！」

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