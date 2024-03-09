中年好聲音2丨古淖文唱《明星》感觸落淚　陳俞霏自揭18歲時曾失聲

▲ 《中年好聲音2》古淖文

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》明晚（3月10日）播出《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》第一回，9強選手將獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位。

這集《中年好聲音2》出場名單如下：《讓一切隨風》劉威煌、《抉擇》譚輝智、《明星》古淖文、《為你鍾情》陳俞霏、《星夜星塵》陳蒨葶、《心債》安雅希、《仍然記得嗰一次》黃劍文、《忘盡心中情》顏米羔和《普通人》沈宗賢。

「大魔王」安雅希獻唱天后梅艷芳的《心債》，她將歌曲改編成華爾滋風格，可惜未能打動評審，肥媽說：「你擺得太多感情同咬字落去，呢隻歌其實你唱得愈簡單就會愈好，呢隻歌最緊要係歌詞，阿梅唱到好似講嘢咁，如果你明白歌詞講咩，用個歌詞意思講番出嚟，咁就贏架喇！」

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古淖文唱《明星》落淚

至於周國豐則直言：「阿梅嘅歌係好難拿捏個感情，呢隻係其中一首，呢隻歌嗰種戚戚然、乸住乸住係好難拿捏，你今日表現係一般水準，感唔感動到我哋呢？呢首唔得。」

愈唱愈強的古淖文獻唱《明星》，到尾聲時一度感觸落淚，他解釋：「好想送呢首歌畀佢，佢就係喺呢個比賽認識嘅兄弟梁浩賢，佢離開舞台時講咗一句說話深深打動到我，佢話：『我嚟得呢個舞台，我只係希望大家記得我。』我哋企得起呢個舞台，除咗透過歌聲感動大家之外，我哋只想有一個要求，就係希望大家記得我哋、記得我哋個名，就係咁簡單！」

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陳俞霏曾失聲無法唱歌

陳俞霏賽前接受製作組專訪，她透露18歲時曾經失聲無辦法再唱歌，說：「我18歲時已經開始出嚟唱歌，因為太過消耗自己把聲同身體，一下子身體爆煲，又哮喘又生瘜肉，搞到聲都冇埋，醫生話我冇辦法再唱歌！」

俞霏自言不是認命的人，不想毅然放棄音樂夢：「音樂陪咗我18年，我唔想冇咗，我係咁搵邊啲老師可以醫失聲，最後搵到美國一位叫Seth Riggs嘅人，佢係Michael Jackson嘅聲樂老師，揸住唔夠一萬蚊港紙飛去搵佢，我好幸運上咗兩堂課，把聲就好番！」

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