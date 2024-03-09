  • 17°C
香港時間 : 2024309日 (週六) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中年好聲音2丨古淖文唱《明星》感觸落淚　陳俞霏自揭18歲時曾失聲

娛樂 18:49 2024/03/09

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

《中年好聲音2》古淖文

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》明晚（3月10日）播出《八強戰！霑叔金曲永垂不朽！》第一回，9強選手將獻唱已故著名音樂人黃霑創作的金曲爭奪8強席位。

這集《中年好聲音2》出場名單如下：《讓一切隨風》劉威煌、《抉擇》譚輝智、《明星》古淖文、《為你鍾情》陳俞霏、《星夜星塵》陳蒨葶、《心債》安雅希、《仍然記得嗰一次》黃劍文、《忘盡心中情》顏米羔和《普通人》沈宗賢。

「大魔王」安雅希獻唱天后梅艷芳的《心債》，她將歌曲改編成華爾滋風格，可惜未能打動評審，肥媽說：「你擺得太多感情同咬字落去，呢隻歌其實你唱得愈簡單就會愈好，呢隻歌最緊要係歌詞，阿梅唱到好似講嘢咁，如果你明白歌詞講咩，用個歌詞意思講番出嚟，咁就贏架喇！」

中年好聲音2丨安雅希勇奪92分第三度獲MVP　古淖文冼靖峰合唱《祝君好》被張佳添大讚

點擊圖片放大
+4
+3

古淖文唱《明星》落淚

至於周國豐則直言：「阿梅嘅歌係好難拿捏個感情，呢隻係其中一首，呢隻歌嗰種戚戚然、乸住乸住係好難拿捏，你今日表現係一般水準，感唔感動到我哋呢？呢首唔得。」

愈唱愈強的古淖文獻唱《明星》，到尾聲時一度感觸落淚，他解釋：「好想送呢首歌畀佢，佢就係喺呢個比賽認識嘅兄弟梁浩賢，佢離開舞台時講咗一句說話深深打動到我，佢話：『我嚟得呢個舞台，我只係希望大家記得我。』我哋企得起呢個舞台，除咗透過歌聲感動大家之外，我哋只想有一個要求，就係希望大家記得我哋、記得我哋個名，就係咁簡單！」

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
娛圈孝順仔丨林子善感激TVB知遇之恩　計劃為父母置業：呢世都還唔晒

陳俞霏曾失聲無法唱歌

陳俞霏賽前接受製作組專訪，她透露18歲時曾經失聲無辦法再唱歌，說：「我18歲時已經開始出嚟唱歌，因為太過消耗自己把聲同身體，一下子身體爆煲，又哮喘又生瘜肉，搞到聲都冇埋，醫生話我冇辦法再唱歌！」

俞霏自言不是認命的人，不想毅然放棄音樂夢：「音樂陪咗我18年，我唔想冇咗，我係咁搵邊啲老師可以醫失聲，最後搵到美國一位叫Seth Riggs嘅人，佢係Michael  Jackson嘅聲樂老師，揸住唔夠一萬蚊港紙飛去搵佢，我好幸運上咗兩堂課，把聲就好番！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

中年好聲音 TVB 綜藝節目 正能量