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奧斯卡2024丨拆解《可憐的東西》大熱原因　愛瑪史東再封奧斯卡影后呼聲高

娛樂 19:07 2024/03/09

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愛瑪史東憑《可憐的東西》成今屆奧斯卡影后大熱。

第96屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間3月11日早上舉行，今年頂頭大熱兩部電影，一是去年上畫叫好叫座的《奧本海默》（Oppenheimer），另一是愛瑪史東的《可憐的東西》（Poor Things），共獲11項奧斯卡大獎提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等，影片近日上畫，更掀起影評和觀眾的熱烈討論。

被視為有望二度問鼎奧斯卡影后、身為監製兼女主角的愛瑪史東，在《可憐的東西》大膽奔放的演出固然備受談論，影片的主題、角色的遭遇以至哲學性思考，都帶給觀眾巨大的想像力與反思性，各種評論紛至沓來。

其中戲名《可憐的東西》，究竟所指的是因跳橋墮海身亡的年輕女子維多利亞？抑或是重生而再次學習成長、過程中經歷過無數羞辱的貝拉？也許是威廉迪福扮演的古怪科學家，創造貝拉卻無法掌控她，原來背負一段比貝拉更令人不寒而慄的身世；麥克雷法路演的好色律師，誘拐貝拉卻最終無法佔有她，還有貝拉的生前丈夫，3個被弄得支離破碎的男人，比起貝拉\維多利亞，誰才是真正可憐的東西，已引起觀眾議論紛紛。

可憐的東西丨拆解愛瑪史東獨特服裝髮型秘密　誇張衣袖具特別象徵意義

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭。

扭曲鏡頭呈現荒謬

執導本片的希臘導演尤格藍西莫早前在訪問中便解構：「我真的不喜歡就影片的含義、主題、角色等進行分析性對話，我對這個劇本充滿信心，認為這意味着它向聰明人傳達了很多東西，觀眾能夠用自己的智慧去詮釋，所以沒必要由我提供特定的答案，我嘗試讓電影變得更加開放。」

尤格藍西莫早獲業界讚許，其前作《爭寵》（The Favourite）、《單身動物園》（The Lobster），都充滿其獨特風格，形成招牌式的電影美學。這次在《可憐的東西》，同樣在攝影、美術上，營造出強烈個人風格，令觀眾看後難以忘懷。

《可憐的東西》

曾在《爭寵》合作過的攝影指導Robbie Ryan，再次大量使用廣角、魚眼鏡頭，呈現女主角的成長變化，其中魚眼鏡頭在貝拉的「幼兒期」特別多，透過視角接近180度的視野，場景透視到近乎誇張，加上詭譎緊湊的音樂、黑白配色，讓觀眾感受到不適與驚慄感，同時反映了其創造者葛溫貝斯特的扭曲心靈，呈現荒謬世界。

此外，變焦鏡頭、推移（Dolly）、推拉（Zolly）3種運鏡方式，用以營造恐懼感與幽默感，同時像貝拉的思想一樣難以預測。加上特寫鏡頭配合演出，用於重點描述與劇情推進，並在第一部分「幼兒期」，與第二部分「遊歷期」大量使用。

《可憐的東西》

女性身份覺醒

尤格藍西莫的作品，在浪漫中總帶着驚慄感，《可憐的東西》更被形容為「扭曲的科幻浪漫喜劇」，當中會見到貝拉的幾段感情，有浪漫的時候，同時又有可怕之時，尤其是跟律師鄧肯（麥克雷法路飾）的一段情。

貝拉本來已許配給另一位醫生，卻被鄧肯以誘惑的方式帶走，從而與對方展開遊歷，在情慾上成長，感受過人間疾苦，再透過當上妓女，親自領悟出人間道，繼而得到心靈上的昇華，令電影主題如女性主義、性別鬥爭、宗教、哲學上都有更多反思空間。

有觀眾指出，《可憐的東西》關於女性自我身份的覺醒歷程，跟去年大熱電影《Barbie芭比》接近，而前者在藝術及演繹層次上更為深刻，在兩者比較下，同樣有份角逐最佳電影的《Barbie芭比》，會否較為蝕底呢？

《Barbie芭比》

宮崎駿角逐最佳動畫

今屆奧斯卡，對亞洲影迷來說，另一焦點相信是日本國寶級動畫大師宮崎駿復出作《蒼鷺與少年》入圍了最佳動畫，這次是他繼2003年《千與千尋》、2006年《哈爾移動城堡》、2014年《風起了》後，第四度角逐奧斯卡最佳動畫，未知可否如《千與千尋》再奪最佳動畫殊榮。

另外，德國大師雲溫達斯以日本為背景的作品《新活日常》（Perfect Days），亦入圍今年奧斯卡最佳國際電影獎，役所廣司渾然天成的演繹，可會讓影片得到評審青睞呢？

《蒼鷺與少年》

《第96屆奧斯卡金像獎》入圍名單（部分）

最佳電影

《美國小說》、《墮下的對證》、《Barbie 芭比》、《花月殺手》、《滯留生》、《大師級愛情》、《可憐的東西》、《從前的我們》、《奧本海默》、《特權樂園》

最佳導演

積絲汀蒂耶《墮下的對證》、馬田史高西斯《花月殺手》、基斯杜化路蘭《奧本海默》、尤格藍西莫《可憐的東西》、祖納芬基里沙《特權樂園》

最佳男主角

畢列谷巴《大師級愛情》、Colman Domingo《Rustin》、保羅哲阿馬田《滯留生》、斯里安梅菲《奧本海默》、Jeffrey Wright《美國小說》

最佳女主角

安納貝寧《泳不放棄》、莉莉葛萊史東《花月殺手》、Sandra Huller《墮下的對證》、嘉莉莫尼根《大師級愛情》、愛瑪史東《可憐的東西》

《花女殺手》莉莉葛萊史東

最佳男配角

Sterling K. Brown《美國小說》、羅拔迪尼路《花月殺手》、羅拔唐尼《奧本海默》、賴恩高斯寧《Barbie芭比》、麥克雷法路《可憐的東西》

最佳女配角

艾美莉賓特《奧本海默》、Danielle Brooks《The Color Purple》、艾美莉卡弗利拉《Barbie芭比》、茱迪科士打《泳不放棄》、達芬采兒蘭杜芙《滯留生》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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