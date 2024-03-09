香港國際電影節丨李琳琳區嘉雯《從今以後》開幕首映　精選焦點影人陳果10部作品

▲ 第四十八屆香港國際電影節開幕電影《從今以後》。

第四十八屆香港國際電影節將於3月28日至4月8日舉行，昨日電影節舉行記者會公布多套首映片目，本屆焦點影人導演陳果，以及演員李琳琳、區嘉雯、楊曜愷導演等一同出席，為這個電影文化盛事揭開序幕，而今年的開幕電影之一，便是剛在柏林影展獲獎的《從今以後》。

曾執導《叔．叔》的導演楊曜愷，新作《從今以後》講述Angie（區嘉雯飾）與同性伴侶Pat（李琳琳飾）廝守40年後，對方在夢中猝死遺下她一人，因Pat生前沒有訂立遺囑，引發Angie和Pat血親的利益衝突。電影以一對女同志的關係作為切入點，一方面從嶄新角度審視上述主題，另一方面亦期望能深入探討今時今日LGBTQ+在香港的權利。

柏林影展丨楊曜愷《從今以後》為港爭光奪泰迪熊獎 區嘉雯李琳琳感謝感到鼓舞

▲ 第四十八屆香港國際電影節開幕電影《從今以後》。

吳君如新作講網戀

早前影片於柏林影展全景單元（Panorama）進行世界首映，揚威海外，奪得泰迪熊獎，成香港史上第二部勇奪柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片的電影，是事隔十多年後香港再次獲泰迪熊獎，更是華人電影圈第三次獲泰迪熊獎最佳劇情片的肯定。

另一在今屆電影節首映的港片為何妙祺執導作品《我談的那場戀愛》。該片為第六屆「首部劇情電影計劃」專業組的獲獎作品，由陳慶嘉及秦小珍聯合監製，女主角吳君如飾演充滿時尚感的婦科醫生，卻遇上張天賦飾演的網騙集團騙子，上演一場真真假假的都市情緣，合演的還有吳瑞庭及兩位新生代演員陸維德、許寶恆。

▲ 《我談的那場戀愛》

焦點影人陳果

另外，電影節亦會為本屆焦點影人陳果精選10部電影放映，包括：《香港製造》、《細路祥》、《榴槤飄飄》、《香港有個荷里活》、《人民公廁》、《餃子》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、《我城》、《三夫》及《墮胎師》。

電影節指出陳果的影片每每對準香港這片土地，道盡草限階層的逆境求存，亦隱照我城的時代轉折。他克服資源限制，展現靈活變通，以低成本製作的電影在海內外屢獲殊榮，正代表着本土電影業的無窮創意、堅毅與活力，讓「香港製造」的品牌，得以在國際揚威。

▲ 《三夫》

徐克禁片修復

此外，本屆電影節亦會修復6位華語影壇先鋒經典作，包括：徐克《第一類型危險》（1980年）、黃建新《錯位》（1986年）、吳天明《老井》（1987年）、張藝謀《秋菊打官司》（1992年）、楊德昌《麻將》（1996年）及蔡明亮《天邊一朵雲》（2005年）。

6位華語導演，以影像創新、個性鮮明的電影語言，探入農村及城市人的生活及心理空間，創造出一個又一個標誌時代的社會寓言。如徐克的《第一類型危險》，講3個無所事事的青年為尋求刺激製造恐慌，以大量暴力與血腥鏡頭展現社會與政治隱喻。當年引起禁映風波，最後經補拍及重剪後才可上映，如今重新修復，仍然堪稱最重要及最受爭議的香港新浪潮作品。

而楊德昌的《麻將》，透過4個小伙子合謀斂財騙色，諷刺上一代道德敗壞，新一代迷惘混沌。榮獲柏林影展最佳藝術貢獻銀熊獎的《天邊一朵雲》，是蔡明亮迄今最大膽前衛的作品，以色情反色情，借赤裸裸的肉慾橫流，揭露人物苦悶遏抑的內心世界。

▲ 《第一類型危險》

濱口龍介新作《GIFT》

憑《Drive My Car》勇奪奧斯卡最佳國際電影的濱口龍介，去年執導《無邪之境》再下一城，於威尼斯影展榮獲評審團大獎。

另一無聲電影《GIFT》，為《無邪之境》的創作源起，曾為《Drive My Car》配樂的石橋英子提出意念，由濱口龍介執導的視像作品，並會與現場演奏相結合。濱口龍介此新作《GIFT》，定於3月30日於香港大會堂放映，由知名作曲家石橋英子作現場音樂演奏，讓觀眾盡享視聽之娛，只此一場，十分珍貴。

▲ 《GIFT》

其他於本屆電影節修復的8部經典國際電影，包括：劉別謙《黑白姊妹》（Kohlhiesel's Daughters，1920）、寇比力克《敵後襲擊戰》（Fear and Desire，1952）、安東尼奧尼《流浪者》（Il Grido，1957）、積葵利維特《狂戀》（Mad Love，1969）、陶菲薩利《烈日之下》（The Dupes，1972）、曼勞迪奧利菲拉《亞伯拉罕谷》（Abraham's Valley，1993）、奧圖魯利普斯坦《深深的腥紅》導演版（Deep Crimson，1996）及波蘭斯基《鋼琴戰曲》（The Pianist，2005）。

而數度問鼎奧斯卡的英國與愛爾蘭著名劇作家兼導演馬田麥當奴，將應電影節之邀，帶同多套得獎電影來港如《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin），並舉行大師班，與香港影迷會面交流。

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