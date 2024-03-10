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心肌梗塞丨53歲男打羽毛球突暈倒猝死　醫生警告：劇烈運動後3件事千萬別做

都市病 08:42 2024/03/10

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【運動/心肌梗塞/猝死/打羽毛球】做運動要量力而為！馬來西亞1名53歲男子，和友人打羽毛球期間突暈倒在地不省人事，經搶救無效身亡。警方其後證實，死因是動脈硬化造成急性心肌梗塞。運動後猝死，過去亦不時發生，有醫生便提醒劇烈運動後，人體血管處於擴張狀態，有3件事勿做。

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關丹警區主任日前發出文告交代案情，53歲男死者來自雙溪卡浪，任職主管，事發於上月23日晚上近11時，該名男子在1間羽毛球館和友人打羽毛球，其間突暈倒在地不省人事，其友人見狀，即報警和通知死者女婿。當地救護員接報後趕到到場，為事主進行心肺復甦，及送院搶救，延至當晚11時38分不治。

據警方展開調查顯示，死者曾在藥房購買降血壓藥物，沒有接受相關治療記錄，遺體事後完成解剖，死因證實是急性心肌梗塞。

運動後猝死多與1病有關

事實上，運動後猝死，過去亦不時發生，有醫生便提醒劇烈運動後，人體血管處於擴張狀態，有3件事勿做。心臟科專科醫生梁永雄過去接受訪問時便指,運動猝死可以定義為運動期間或運動後突然死亡，但與多數受訪者猜測不同，並非做太多運動，或沒有熱身就會猝死。一般猝死原因都跟隱性心臟病有關，如果本身患有心臟隱疾，做劇烈運動時心臟負荷過重，就有機會發生運動猝死。研究指，35歲以下的運動猝死多與遺傳性心臟病有關，而35歲以上的運動猝死則多與冠心病有關。

劇烈運動後勿做3件事

福建中醫藥大學附屬康復醫院睡眠醫學科副主任醫師余運影表示，夏季氣溫高時，人體血管處於擴張狀態，如在劇烈運動後馬上喝下大量溫度極低的凍飲，或是立即吹冷氣、沖凍水涼，在這些刺激下就恐導致全身血管立即收縮痙攣，血壓突然升高，血液黏稠度增高，出現凝血，引起血管堵塞，誘發心絞痛和心肌梗塞。

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責任編輯：羅嘉欣

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