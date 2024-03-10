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醫學特例丨19歲女誕雙胞胎DNA揭不同生父 　「異父授精」極罕見專家咁解釋

醫生診症室 09:56 2024/03/10

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巴西早前出現一宗極罕見「異父授精」個案，一名19歲女子誕下雙胞胎後，經DNA鑑定發現兩名孩子分屬不同生父。醫學界稱此現象為「異父複孕授精」（Heteropaternal Superfecundation），全球僅有20宗已知同類個案。

綜合外國媒體報道，巴西一名19歲少女，在一天內先後與兩名男性發生性關係，其後懷孕並誕下一對雙胞胎，由她的一位男友所撫養。但隨著孩子長大後，少女開始發現嬰兒的長相不太一樣，少女於是帶著8個月大的孩子去做DNA檢測，結果發現孩子竟有著不同爸爸。

少女於是找來另一名同天內曾與她發生性關係的男子，檢測發現其中一名孩子的DNA與該名男子相符，少女為此感到不可思議：「我不知道會發生這種事情，兩個孩子看來外表很相似。

少女的主治醫生表示，這種情形非常罕見，世上已知有紀錄的僅得20宗案例。這種極罕見現象被稱為「異父複孕授精」（Heteropaternal Superfecundation），即一名女子誕下分屬不同生父的雙胞胎。

長年研究「不尋常懷孕」的巴西醫生Tulio Jorge Franco表示，同一個母親同時由不同男人授精，而形成兩個授精卵，並在不同胎盤長大的情形，是有可能發生。他並表示這是極罕見的情形，發生這種事的機率僅百萬分之一，而他從未想像過會見到這種情況發生。該宗案列於2022年公開，近日在網上又引起熱議。

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責任編輯：羅嘉欣

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