【偽造文書】3人涉偷身份證剪貼換頭像呃網上借貸　警﹕手工劣質

▲ 3人涉偷身份證剪貼換頭像呃網上借貸，警形容手工劣質。

警方根據情報，指有犯罪團伙涉嫌盜取他人身份證明文件，然後以剪貼方式更換頭像，再將偽造文件上傳至銀行的網上開戶系統，申請貸款。人員前日（8日）拘捕3名本地男女，涉嫌「偽造文書」及「盜竊」，並搜出28張盜取而來的身份證明文件及銀行卡、製作工具等。警方形容該批偽造文件的手工劣質，製作工具亦簡陋，正調查騙徒有否成功申請貸款。

深水埗警區重案組第三隊案件主管督察王婉欣指，警方前日（8日）突擊搜查長沙灣海麗邨一單位，發現內有2男1女，並檢獲28張屬於他人的身份證明文件，包括本地身份證、回鄉證、銀行卡、駕駛執照、以及俗稱「平安咭」的建築業安全訓練證明書。

人員同時檢獲一批製作工具，包括影印機、電腦、美術切割膠版、噴膠及鎅刀；亦檢獲多張印有不同尺寸證件相頭像的貼紙，相信用作更換身份證頭像。

涉案的3名本地男女，涉嫌「偽造文書」及「盜竊」被捕，年齡介乎38至41歲，現正被扣留調查，案件交由深水埗警區重案組第三隊跟進。警方正在調查騙徒有否成功申請貸款。

警方強調，偽造文書屬嚴重罪行，根據香港法例第200章第71條，一經定罪，最高可被判監14年；根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，「盜竊罪」一經定罪，最高可被判監10年。

警方亦呼籲市民小心保管財物，尤其是經過人多擠迫地方時，應小心謹慎。如有遺失，應即時向警方報失及安排補領；市民亦不應輕易向他人透露個人資料。

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記者：陳麗娜