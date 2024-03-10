《亞洲超星團》賽果引爭議指「造馬」　男團名LOONG 9引網上熱討

▲ 曾志偉宣布男團名稱為「LOONG 9」引網上熱討。

TVB選秀節目《亞洲超星團》成團之夜總決賽於昨晚（3月9日）假澳門銀河綜藝館隆重舉行，18位晉級總決賽的超星練習生施展混身解數爭入9個出道名額。

結果，一直都是大熱的奧利奪第冠，第二位為李權哲，至於香港代表冼靖峰（Archie）奪第三名，其他入團成員包括江信熹、梁詩昱、白子奕、文佐匡、黃奕斌、陳梁。當中，冼靖峰、文佐匡、黃奕斌為香港代表。

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女粉絲指「造馬」

不過賽後卻引爭議成熱討，網上人討論為某些未能入團不值外，當晚在現場更有兩名粉絲衝上控制台後面大罵「造馬」，保安隨即上前阻止二人，最後要澳門警察解決糾紛。

兩名女粉絲自言「課金」了18萬元，可是結果3位香港代表入圍，但她們所支持的參賽者卻未能入團，但她們沒有透露支持哪一位。

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男團名LOONG 9成熱話

另外，曾志偉在總決賽中宣布所組《亞洲超星團》男團團名稱：「我哋《亞洲超星團》終於可以成團啦！恭喜九位，我喺度正式宣佈，我哋為你哋成團要俾一個名你哋，你哋出道個名叫做LOONG 9」。

可是，網民紛紛指團名不好聽，而「LOONG」與「燶」同音似不太好意頭。另外，有網民取笑指「LOONG 9」即「龍九」倒轉就是「九龍」，表達出男團愛香港。

但另一方面有網民認為大會故意改這個有爭議的團名，以引起網上討論製造話題。

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