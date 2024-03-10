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林作突然上載婚照疑向麥明詩示威　裕美大露背騷香肩做靚新娘

娛樂 12:29 2024/03/10

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裕美上載婚紗照。

十優港姐冠軍麥明詩與盛勁為在今年1月宣布結婚，近日二人忙於派喜餅，據悉因為麥明詩與盛勁為雙方親友眾多，所以婚禮婚宴酒席將分3日分別於圍村、吉列島遊艇會、五星酒店舉行，預計起碼要花費7位數。

準新娘更麥明詩更在「三八婦女節」（3月8日）當日率先於個人社交平台上載兩張與未婚夫盛勁的結婚相。

麥明詩盛勁為結婚丨麥明詩公開「勁甜麥」婚照　婚禮一連三天舉行預計花費7位數

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林作裕美上載婚照

另一邊廂，麥明詩舊愛「抽水王」林作突然在昨晚（3月9日）於個人社交平台上載「新郎哥照片」，相中的他身穿禮服、手持一大束花，可是卻眉頭深鎖，並寫：「點解要咁凍叫我影啲咁嘅嘢」

至於他的女友裕美亦在個人社交平台上載身穿紅色婚紗的照片，相中的她大露背及香肩，並手拿住花遮下半邊臉，裕美也寫道：「點解咁凍叫我影啲咁嘅嘢！」

網民紛紛留言恭喜，也有人問二人是否真的結婚，裕美卻只以一個大笑emoji作回應，沒有作出正面回覆。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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