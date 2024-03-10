【天氣預報】受高空擾動和東北季候風影響　本港持續清涼有雨氣溫最低15度

▲ 正午市區風速每小時達26公里，本周天氣時晴時雨。（王韻青攝）

本港天氣繼續清涼，天文台今日(10日)晚上8時半發出特別天氣提示，指受高空擾動和東北季候風影響，預料明日（3月11日）本港仍然有雨，天氣持續清涼。市民明早出門前請留意最新天氣消息。

天文台預測本港天氣清涼。多雲，有幾陣雨。明日雨勢較為頻密，市區最低氣溫約15度，新界再低一兩度。最高氣溫約17度，晚上雨勢減弱。吹清勁東風，初時離岸及高地吹強風。明日漸轉吹和緩偏北風。展望星期二大致天晴，日間和暖，但早上仍然清涼。本週中後期風勢較大及有一兩陣雨。

在下午1時尖沙咀天文台錄得風速每小時達26公里，隨後日子氣溫逐步上升，但雨量亦會同步增多，直至周末才會轉晴。

天文台解釋，高空擾動會在明日影響華南，該區有驟雨及可能有雷暴，而東北季候風會為廣東帶來清涼的天氣。隨著高空擾動遠離，星期二華南大致晴朗。預料受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量較多及有一兩陣雨。

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記者：陳麗娜