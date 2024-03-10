【加煙草稅】盧寵茂指加煙稅成效顯著　不日公布新控煙措施

▲ 盧寵茂指加煙稅成效顯著，不日公布新控煙措施。（曾耀輝攝）

政府連續兩年提高煙草稅，政府預告會繼續上調，醫務衞生局局長盧寵茂強調，加煙稅成效顯著，戒煙熱線較以往平均增加5倍，港府會朝着煙草稅是零售價七成五的目標推進，預告不日會公布後續控煙措施，並分階段落實。

連續兩年《財政預算案》加煙稅，又預告會繼續加至達到世衛建議水平，即佔香煙零售價75%。盧寵茂在電視節目表示，港府會考慮社會的關注及接受程度，會循序漸進落實方案，但強調目標清晰，未來會繼續調整。

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對於外界質疑加煙稅成效有限，盧寵茂說初步看到去年加煙稅後，吸煙率有下降，而今年加煙稅後，戒煙熱線整個星期收到的來電，亦較以往平均增加5倍。 他續指出三年疫情期間，市民須佩戴口罩，或降低吸煙率，當撤消口罩令時，曾擔心會反彈，不過初步資料顯示，2023年加煙稅是有效，吸煙率或下降了，又指1982年有近23%的吸煙率，到2021年已是9.5%，形容「這個吸煙率在我們國家來說，是一個示範。」

上年7月政府提出多項控煙措施，包括完稅香煙要有標示、大幅擴大禁煙區及禁止邊走邊吸煙等，盧寵茂稱已分析公眾諮詢結果，大部分人支持加煙稅，預告很快會公布推出哪些措施。

被問到限制向某日期後出生的人賣煙等具爭議的措施，是否暫時不推行。盧寵茂認為，會先推行較有成效的措施，並分為短、中、長期政策推出，強調現在不做，不排除將來會做。他又有信心本港吸煙率由前年9.5%，可以達到明年7.8%的目標。

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記者：陳麗娜