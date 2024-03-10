【旅遊發展】彭耀佳：煙火將結合盛事非必定每月放　料中央開放更多個人遊城市

▲ 彭耀佳指煙火將結合盛事非必定每月放，料中央開放更多個人遊城市。（林宇翔攝）

《財政預算案》提出，每月放煙火及舉辦無人機表演，全國政協委員、旅發局主席彭耀佳表示，煙火並非一定每月放，而是結合盛事吸引旅客。他又指出，西安及青島開放港澳個人遊初步反應正面，預計中央未來會開放更多自由行城市名單。

正在北京出席兩會的旅發局主席彭耀佳今日（10日）稱，放煙火會與盛事一同舉辦，增加遊客的旅遊體驗：

不是真的每月一定放煙火，煙火是跟盛事一起做，令活動更豐富好玩，我們是會有預算，會善用該筆錢令遊客體驗更開心，吸引更多旅客來香港，成效初步短時間未估計到，感覺到旅客會好歡迎。

西安及青島本月初納入赴港澳自由行計劃，他稱，初步反響正面，「很快見到有成效，因為很多那裏的朋友都來了香港、開始他們的旅程，也有很多KOL來宣傳香港有甚麼好玩的」。

他又相信中央會開放更多個人遊城市，屆時旅發局會有更多推廣活動，加強接觸當地業界，並邀請網紅宣傳，以及爭取增加航班運力，吸引這些城市的居民訪港。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5