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【旅遊發展】彭耀佳：煙火結合盛事非每月固定日期舉行　料中央開放更多個人遊城市

社會 14:40 2024/03/10

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彭耀佳指煙火將結合盛事非必定每月放，料中央開放更多個人遊城市。（林宇翔攝）

《財政預算案》提出，每月放煙火及舉辦無人機表演，全國政協委員、旅發局主席彭耀佳表示，煙火或無人機表演會定期配合每月節慶或大型活動，以不同主題呈現，以增添整體活動的吸引力，因此不是在每月固定的日期舉行，而是要配合節慶或大型活動的日期。他又指出，西安及青島開放港澳個人遊初步反應正面，預計中央未來會開放更多自由行城市名單。

正在北京出席兩會的旅發局主席彭耀佳今日（10日）稱，放煙火會與盛事一同舉辦，增加遊客的旅遊體驗：

煙火是跟盛事一起做，令活動更豐富好玩，我們是會有預算，會善用該筆錢令遊客體驗更開心，吸引更多旅客來香港，成效初步短時間未估計到，感覺到旅客會好歡迎。

西安及青島本月初納入赴港澳自由行計劃，他稱，初步反響正面，「很快見到有成效，因為很多那裏的朋友都來了香港、開始他們的旅程，也有很多KOL來宣傳香港有甚麼好玩的」。

他又相信中央會開放更多個人遊城市，屆時旅發局會有更多推廣活動，加強接觸當地業界，並邀請網紅宣傳，以及爭取增加航班運力，吸引這些城市的居民訪港。

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