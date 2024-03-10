【騙案】153人誤墮演唱會球賽門票代購群組騙案涉款220萬　5名女子涉嫌詐騙及洗黑錢等被捕

▲ 警方公布以涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢罪名，拘捕5名女子。（曾秋文攝）

警方以涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢罪名，拘捕5名女子。今年2月有3名女子向警方報案，指1名認識的女友人聲稱可以購買多個演唱會及足球賽事門票，於是成立一個聊天群組，由於最初有成功購票的例子，於是聊天群組人數由30人上升至156人，但由於稍後時間部分受騙人士未能取得他們購買的門票，最後懷疑受騙報警。

警方調查後初步有153名受害人，涉及超過1,900張演唱會及足球門票，涉款高達220萬元，當中涉及張學友、鄭中基、Twins及Mirror等多名歌手及組合演唱會，以及香港隊對邁阿密足球賽事門票。

警方隨即展開調查，首先拘捕首名聲稱可代購門票的女子，調查後發現，她取得騙款後用作自己私人借貸用途及公司營運資金，另有一半騙款涉及購買「黃牛飛」。

警方深入調查後，發現報案的3名女子有所隱瞞，她們除收取門票每張十元的手續費外，更把部分資金轉移自己的親戚戶口中，懷疑涉及洗黑錢行動，警方前日作出拘捕行動，拘捕該3名報案女子及另外1名女子親戚，年齡分別介乎29-40歲），她們報稱為商人，會計及文員，調查行動仍然繼續。

▲ 警方公布以涉嫌詐騙、串謀詐騙及洗黑錢罪名，拘捕5名女子。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文