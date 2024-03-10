袁澧林參演搖滾女王楊乃文《說不出口》MV　奪首屆金狼獎最佳演員獎

▲ 袁澧林參演楊乃文《說不出口》（feat. 伍佰）MV。

向MV工作者致敬的第一屆「金狼獎」頒獎典禮周六（3月9日）在台北圓滿結束，袁澧林（Angela）憑搖滾女王楊乃文《說不出口》（feat. 伍佰）MV的演出，和台灣「小鮮肉」朱軒洋攜手奪得「最佳演員獎」殊榮。

在MV內，Angela飾演一名在交友平台上找人「純抱睡」的少女，與戇直的朱軒洋見面時發生一連串令人哭笑不得的趣事，故事既搞笑又暖心。

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袁澧林得獎感高興

因為要回港工作及出席亞洲電影大獎擔任頒獎嘉賓的Angela未能抽空出席，所以獎項由MV導演殷振豪（《當男人戀愛時》導演）代領，他亦有代Angela和朱軒洋向楊乃文及拍攝團隊表達謝意。

而Angela短訊回覆時便表示對得獎感高興、榮幸：「謝謝導演、團隊和楊乃文！還有我的對手朱先生！希望下次在片場可以在5小時內破冰和你聊到10句話，哈哈哈哈哈！謝謝台灣金狼獎～love！」

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