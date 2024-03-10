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亞洲電影大獎丨劉俊謙推廣香港美食為金馬影后打氣　《小曉》林品彤爭影后抱平常心

娛樂 15:42 2024/03/10

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劉俊謙與《小曉》女主角林品彤。

憑電影《小曉》成為金馬影后的小女孩林品彤，以同一部作品入圍角逐今晚舉行的亞洲電影大獎最佳女主角，頒獎禮舉行在即，林品彤跟戲中男主角劉俊謙中午已出動，於百老匯電影中心出席《小曉》映後會分享。

品彤首次跟香港觀眾見面之餘，阿謙這位大哥哥亦言出必行，照顧首次來港的小影后。

小曉丨劉俊謙讚金馬史上最年輕影后為天才演員　阿謙承諾做導遊帶林品彤遊香港

劉俊謙與林品彤。

阿謙去年在台灣為電影小曉宣傳的時候，答應日後品彤來港，為她充當響導。雖然一到港便要工作，但有這位大哥哥陪伴左右，讓初到到香港的品彤份外放心。相隔四個月再碰面，阿謙指12歲的品彤長高了不少，已過他的膊頭了。而她眼中的謙哥哥仍是那麼帥。

原本打算帶品彤一遊香港，可惜她只逗留短短兩天，還要應付連串訪問，所以今日（3月10日）在戲院分享會舉行前，趁機向她介紹魚蛋和雞肉串，輕嚐香港地道美食。

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對於品彤今晚角逐「亞洲電影大獎」最佳女主角獎項，阿謙坦言對她很有信心，但姑勿論贏與輸，品彤在他心中已是最佳的女主角，而抱平常心的品彤聽到謙哥哥這番話，開心之餘也很感恩。

問到日後可想過來香港發展和再次跟謙哥哥合作？品彤表示非常期待，演什麼角色也願意。阿謙亦即席教她廣東話跟觀眾打招呼。

映後會上兩人被現場觀眾問及有關《小曉》這部電影的內容和話題，兩人盡情回答之餘，亦勾起不少拍攝時回憶，十分享受。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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