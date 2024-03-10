【23條立法】法案委員會周一再加會　連續第四日審議

▲ 《維護國家安全條例草案》委員會會議。(王韻青攝)

涉基本法23條立法的草案上周五早上刊憲，立法會加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續。繼法案委員會周五、六、日舉行會議，委員會主席廖長江今日指示，委員會將於明日加開四節會議，共8小時，連續第四日審議。

委員會將於明日加開四節會議，分別是上午9時至11時，上午11時10分至下午1時10分，下午2時30分至4時30分，下午4時40分至6時40分。

廖長江日前在法案委員會會議上表明，立法有必要性和急切性，分秒必爭，委員會亦會密集式開會，全速審慎審議草案，目的是要早日完成審議，令國家安全早日獲得有效維護，令香港可以全力聚焦拼經濟、謀發展。

福利事務委員會會議讓路

另外，原定於明日下午2‍時‍30‍分舉行的福利事務委員會會議，按委員會主席管浩鳴的指示，已改期。

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責任編輯：區綽彥