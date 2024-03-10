【首置盤】煥然懿居第三座下周一起揀樓　韋志成料撤辣推動上車

▲ 韋志成料撤辣推動上車。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成今日（10日）發表網誌，表示，市建局已完成「煥然懿居第三座」資格審核工作，並按早前電腦隨機排序定出的優先次序，分批邀請合資格的申請者選購單位。首批申請者下周一（18 日） 起到可到煥然懿居第三座位於長沙灣的售樓處選購心儀的單位。韋志成預料，「撤辣」有助推動部分抱觀望態度的首置申請者。

市建局於去年9月推出港人首置項目「煥然懿居第三座」，提供260個單位予合資格人士申請，共收到3,669份有效申請表。市建局在資格審核工作完成後，已在上周四（7日）發信邀請合資格申請者於下周一起選購單位。韋志成預計，整個銷售過程在3月底至4月初完成，視乎項目銷售情況。

韋志成指，項目以市價78折推出，隨著過去多月樓市下滑，在單位售價不變的情況下，實際折扣率調整至約87折，即業主將來在市場上轉售其首置單位時，補價的金額將會由市價的22%相應減少至約13%。市建局將向購買煥然懿居第三座首置單位的人士，清楚解釋有關單位出售價及折扣率等事宜，以免混淆。

數據反映首置買家對置業的剛性需求不減

韋志成表示，審核工作進行期間正值樓市下行、利率高企的環境，留意到當時社會有意見，指在樓價下跌的情況下， 首置單位的折扣率將較公布價單時少；加上設有轉讓限制， 削弱項目的吸引力，申請者或轉投私人市場，估計不少首置人士會放棄出席資格審核的機會。 最終，在扣除不合申請資格的個案後，超過1000名申請者應邀出席面見，出席率與市建局在2019年及2020年推出「煥然懿居」第一及第二座時相若。

韋志成認為，數據反映首置買家對置業的剛性需求不減，加上煥然懿居第三座位處市區、交通方便；單位質素以私人住宅水平建造，配備包括會所設施、戶型選擇亦多，單位定價亦較市價低，切合首次置業人士的自住需要。他續指，相信項目不論在單位面積和定價方面，均比同區的私人住宅項目有優勢及競爭力，加上首置計劃的原意並非作炒賣用途，轉讓限制不會窒礙業主置買首置單位作自住的意慾。

韋志成又指，隨著財政司司長陳茂波在最新財政預算案中宣布全面「撤辣」，私人住宅市場在過去兩星期的成交個案急增，樓市氣氛好轉，相信有助推動部分抱觀望態度的首置申請者，把握「上車」的機會。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：吳穎嵛