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COLLAR成員丨Ivy So+Candy分享新歌MV造型照　靚到犯規再次「仙界大戰」【多圖】

娛樂 16:39 2024/03/10

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

COLLAR推出演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024》主題曲《Back In The Game》。

由邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）組成COLLAR，即將於本月22至24日在九展舉行演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024》，也是成團後首次開演唱會。

日前，COLLAR推出年本度首支團歌兼演唱會主題曲《Back In The Game》，之後部份成員在個人社交平台上載在拍MV的時，所影的個人照片。

而一直被視為COLLAR兩大顏值擔當的Ivy So、Candy分別在個人社交平台上載相片，二人盡騷身段與靚樣。

點擊圖片放大
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COLLAR仙界大戰

其實當日當年在《全民造星IV》第6集，由Ivy So（蘇雅琳）和Candy（王家晴）對決，因為二人都是充滿仙氣靚女，由此被網民封為「仙界大戰」。

事實上，二人因為年齡相近因此甚投契十分老友，今次二人再次發功散發「仙氣」展COLLAR門面擔當實力。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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