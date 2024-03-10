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【財爺網誌】陳茂波：內地5%經濟增長目標定可實現　支撐港經濟穩步發展

政治 16:26 2024/03/10

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財政司司長陳茂波今日指，中央把今年國家經濟增長目標訂為5%左右，是一定可以實現。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日指，中央把今年國家經濟增長目標訂為5%左右，在目前複雜的國際大環境下，不是一個容易的目標，但相信內地經濟具堅實的基礎和充實的政策空間，加上堅強的領導和上下團結，目標是一定可以實現，同時將為香港經濟的穩步較快發展，提供最強支撐。

陳茂波今日在網誌表示，過去一周，社會聚焦在北京舉行的全國「兩會」，包括國家主席習近平出席代表團會議時發表的重要講話，以及國務院總理李強發表的政府工作報告。他指，市場從中了解到內地經濟的總基調及對前景的評估，也了解到國家未來發展的方向、重點、措施和指標，他體會到「穩中求進、以進促穩、先立後破」的經濟總基調。

習近平去年九月提出要發展新質生產力，而「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，更被列為今年《政府工作報告》的首要任務。陳茂波表示，港府需要推動產業鏈、供應鏈的優化升級；積極培育新興產業和未來產業，例如新材料、生命科學等；及深入推進數字經濟的創新發展，推動「數字產業化、產業數字化」，深化大數據、人工智能等的研發應用。

人工智能發展方面，陳茂波透露，港府正透過頂層政策設計、法規指引、基礎建設、技術研發、培育和吸引人才，以至吸引企業和投資等，全方位推動本港人工智能生態圈的發展；數碼港正全速建設人工智能超算中心，首階段設施最快於今年內投入服務。

另外，陳茂波提到，特區政府正全速推進《基本法》二十三條的立法工作，日前已將《維護國家安全條例草案》刊憲，同日提交立法會作首讀及二讀，立法會正連日審議有關法案。他指：

我們相信早日完成立法，維護國家安全的工作將更早得到完善，讓香港社會有更安全、更穩定的環境，大家一起集中精力謀發展、拼經濟，實現更安穩美好的生活。

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責任編輯：區綽彥

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