【23條立法】政府譴責「香港自由委員會基金會」　要求制裁23條立法官員

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政府表示，強烈譴責反華組織香港自由委員會基金會公然要求美國對中央和特區官員，特別是參與《基本法》第23條立法的官員，指有關行為可能構成企圖干犯《香港國安法》第29條的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

發言人表示，《條例草案》正在立法會法案委員會審議，香港自由委員會基金會企圖勾結外國或境外勢力，在這個時候公然叫囂向履職盡責的中央和特區官員作出所謂「制裁」，妄圖恫嚇他們，完全漠視特區正當立法程序，充分顯示其卑劣用心，特區政府予以強烈譴責。

發言人指，通緝犯許穎婷正是香港自由委員會基金會骨幹成員，該組織已多次發動反華行動，包括要求「制裁」中央及特區政府官員，及關閉香港特區駐美國經濟貿易辦事處等，又指「市民要認清他們的真面目」。

當局表示，香港自由委員會基金會的行徑印證了《條例草案》中，建議針對被控危害國家安全罪行潛逃者的措施的必要性，包括禁止向潛逃者提供或處理其資金、撤銷特區護照等。措施亦有必要保障處理涉及國家安全案件或工作的人員。政府強調，會繼續無畏無懼維護國家安全，盡早完成立法工作，早一日完成立法，國家安全受威脅的風險便少一日。

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記者：吳穎嵛