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【23條立法】鄧炳強：經過軍事禁區拍照　沒有意圖危害國安不屬違法

政治 16:36 2024/03/10

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立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日繼續逐條審議草案內容。 （林宇翔攝）

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日繼續逐條審議草案內容。 有議員關注，若誤闖禁地或拍攝軍事設施會否觸犯「間諜活動」罪。保安局局長鄧炳強表示，間諜活動要有意圖危害國家安全，如經過影相並不構成罪行。

《條例草案》提到，間諜活動的作為包括「接近、查察、從上方或下方越過、進入或接達禁地、或出現於毗鄰禁地之處」。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員議員謝偉銓指出，部分軍事設施附近是民居，關注市民在附近經過是否違法。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰問到，如有攝影發燒友收取報酬，去拍照軍事禁地設施，但本身並無意圖危害國家安全，會否違法。

鄧炳強回應稱，很多軍事禁地位處山位，行山的市民或會誤闖，但只要沒有意圖危害國家安全，市民大眾就不構成違法，但仍會違反進入禁區相關的法例。

署理律政專員蕭敏鏇補充指，如拍攝後將素材出售予第三者，對方有意危害國家安全，又涉及國家秘密等，可觸犯條例下其他罪行。

林定國：「非法披露看來屬機密事項的資料」針對公職人員「放流料」

另外，議員亦關注條例中有關「非法披露看來屬機密事項的資料」，包括「看來」有何客觀標準、如何才違法、會否與國家秘密造成混淆等。

律政司司長林定國解釋，該條例是針對公職人員「放流料」，舉例指如一名政府保安部門人員製造假文件，並蓋上機密印章，「放流料」表示外國明天會派軍攻打香港，令社會不安，在有關情況下就會造成國家安全風險。

新民黨立法會議員葉劉淑儀則問到，如果公職人員發放一些「無傷大雅」的「流料」，例如訛稱《財政預算案》將派3萬元，令公眾空歡喜一場，是否不屬違法。鄧炳強說，雖然不違反該條文，但會違反其他條文如公務員守則等。

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記者：戴朗希

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