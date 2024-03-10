  • 16°C
香港時間 : 2024310日 (週日) 17:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【會展盛事】加密幣Consensus大會明年2月移師本港　料8,000人參與

社會 16:46 2024/03/10

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

加密幣Consensus大會明年2月移師本港舉行，旅發局料8,000人參與（旅發局提供）

全球歷史最悠久及具影響力的加密貨幣暨Web3活動Consensus大會，宣布將於2025年2月19日至21日移師香港舉行，是該項活動5年來首度於美國以外地方全面舉行。

點擊圖片放大

活動預計將吸引8,000人參與，當中6,000名參加者來自全球各地。政府和旅發局為活動競投提供了多頂支援，包括為主辦單位CoinDesk提供專業建議、連繫場地，安排場地考察等。

旅發局會議展覽及郵輪業務總經理黃卓雄表示，很高興Consensus大會選擇香港作為衝出北美洲、擴展全球版圖的第一站。這項加密貨幣和Web3的旗艦級會議選址香港，印證全球對香港的信心。會議亦有助推動經濟和產業發展，熱切期待為與會者提供精彩的體驗，全力協助會議取得成功。

CoinDesk主席FosterWright表示，亞洲是全球Web3發展的主要增長動力來源。香港在營商環境、發展機遇方面具備堅實基礎，絕對是Consensus大會擴展全球舞台的最佳地點。作為世界級會議，Consensus香港大會將繼續匯聚加密貨幣、區塊鏈及Web3的各方持份者參與，共同開創商機，期望與會人士透過國際專家的分享，從中得到啟發，同時拓展網絡關係，將業務打入國際舞台。

投資推廣署財經金融及金融科技總裁梁瀚璟表示，香港正在急促發展Web3領域，例如積極投入現實世界資產（RWA）代幣化等尖端技術，涉及投資權證、房地產，知識產權等範疇，為金融服務業和其他經濟領域帶來重要影響。大會決定選址香港，反映香港在Web3領域的發展和國際領先地位備受認同，能吸引企業家、人才和資金參與。

他相信Consensus大會在香港舉行，對提升香港國際金融中心地位、促進實體經濟非常重要，同時亦為來港參與的創科翹楚提供不可多得的機會，激發他們的創新意念。

Consensus大會自2015年開始舉辦。明年在香港舉行的大會，將雲集加密貨幣、區塊鏈及Web3生態系統的行業人士，集思廣益，共同塑造數碼願景；同時透過精心策劃的節目和活動，促進國際、本地以及內地的參加者交流。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【盛事經濟】港府料今年會展業全面復甦　會展亞博至少舉辦310場會議及展覽
15:23 2024/02/19
【盛事經濟】港府料今年會展業全面復甦　會展亞博至少舉辦310場會議及展覽
【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品
01:00 2024/02/26
【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品
【推廣策略】旅發局全新「會獎全攻略」 聚焦5大主題　吸會展盛事及高增值客
01:01 2024/02/26
【推廣策略】旅發局全新「會獎全攻略」 聚焦5大主題　吸會展盛事及高增值客

你可能感興趣

【盛事經濟】港府料今年會展業全面復甦　會展亞博至少舉辦310場會議及展覽
15:23 2024/02/19
【盛事經濟】港府料今年會展業全面復甦　會展亞博至少舉辦310場會議及展覽
【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品
01:00 2024/02/26
【旅業復甦】長途客復甦慢港府力谷會展旅遊　議員倡一程多站夥灣區推產品
【推廣策略】旅發局全新「會獎全攻略」 聚焦5大主題　吸會展盛事及高增值客
01:01 2024/02/26
【推廣策略】旅發局全新「會獎全攻略」 聚焦5大主題　吸會展盛事及高增值客
網絡保安 職位招聘 市場拓展 虛擬貨幣 數碼轉型 可持續發展 國際金融中心 投資推廣署 知識產權 金融服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載