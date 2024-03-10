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【藥物收費】范鴻齡：將檢討藥物收費制度　研究限制門診只派4周藥物

社會 16:59 2024/03/10

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（資料圖片）

醫管局主席范鴻齡今日（10日）表示，局方每年藥物開支逾96億元，佔總開支的一成，未來會檢討配藥制度及相關收費。醫管局去年開始按病人臨床情況，處方適量含撲熱息痛成份的藥物，每次配發期最長為4星期，范鴻齡認為計劃推行理想，會繼續觀察及檢討派發藥物制度。

現時醫管局專科門診每種藥收費15元，最多開16周藥。范鴻齡指，醫管局第5波疫情時因應藥物緊張，將開藥數量減至4周，發現去年首3季有三分二病人，在獲處方4周藥後不再覆配，效果良好。他表示，局方已經將需要時用的藥物，由以前數量減至四分之一，或者減到一半，到目前為止效果良好，將進一步檢討，觀察是否所有門診的藥均可以限制只派發4星期藥物，再繼續覆配，亦會檢討整個藥物的收費制度。

范鴻齡強調，檢討並非「慳錢」，或將資源補貼在其他方面，而是減少藥物浪費及增加資源給有需要的病人，如加大藥物名冊，令重病病人不用「買貴藥」。

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記者：吳穎嵛

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