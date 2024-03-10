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【SEN】港大下月推SEN幼童家長工作坊促進親子關係　綜援家庭可申請免費參與

社會 17:01 2024/03/10

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港大將於下月舉辦SEN幼童家長培訓計劃。（資料圖片）

香港大學教育學院融合與特殊教育研究發展中心今日（10日）表示，將於下月底推出為期6周的家長培訓計劃「『佢扭計 我搞掂』建立幼童正面行為家長工作坊」，旨在透過以實證為基礎的工作坊，幫助家長培育有特殊教育需要（SEN）幼童建立正面行為，供有需要家長付費報名參加，綜援家庭申請學費減免更可免費參加工作坊。

工作坊對象為育有2歳半至初小的SEN幼童家長，4月27日至6月1日期間逢周六下午在港大校園舉行，以粵語進行，是次活動獲腦再生基金有限公司提供1:1配對捐款，以及港大校友和其他熱心人士支持，資助有經濟援助需要的家庭，每名家長收費減半至5,000元，綜援家庭申請學費減免更可免費參加工作坊，本月31日截止報名

活動內容包括透過理論、 即場示範和真實個案影片分析，幫助家長了解子女在行為、社交和情緒方面需要，並由導師為家長設定具體目標，教導實用技能，學習利用遊戲訓練幼兒建立正面行為。導師和指導員會就家長在家中實習情況提供個別回饋，以確保他們正確應用相關技巧，家長亦會學習如何為子女設定目標，以達致持續的進步。

上述家長工作坊為年度計劃，中心稱在過去5年幫助不少學童改善行為問題，並同時促進親子關係，形容計劃成效包括紓解學童、家長、家庭及學校所面對的問題，長遠有助學童發展更強的自控能力，包括學習行為。

工作坊延至本月31日截止報名。（活動單張）

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責任編輯：馮琪雅

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