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【23條立法】鄧炳強：跟外國機構「純粹」合作不違「境外干預」罪　需涉意圖帶來干預效果

政治 17:17 2024/03/10

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保安局局長鄧炳強。（林宇翔攝）

立法會《維護國家安全條例草案》委員會下午繼續逐條審議草案內容。在「境外干預」罪方面，有議員表示，條例中並沒有提及境外干預的例外情況，關注政府會否加入「安全港」規則。保安局局長鄧炳強重申，任何機構與外國機構，即使是外國政府，不會「純粹」因雙方合作或受資助，而觸犯境外干預罪。

經民聯立法會議員林健鋒提到，商會及企業很多時候，都會向海外機構尋求協助，或借助他們的專業及經驗，以向港府作出游說及建議。林健鋒問到，當局會否加入「安全港」規則，讓海外機構參考及跟隨。

鄧炳強回應稱，雖然本地企業與海外機構合作，有機會屬於配合境外勢力，但亦要涉及其餘2項元素，即意圖帶來干預效果及用不當手段，才會觸犯法例。

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記者：戴朗希

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