【環保先峰】屯門逾百名小學生率先體驗「做個大學生」　學習利用幼蟲分解宿舍廚餘

▲ 活動首設STEAM學習元素，安排小學生學習利用幼蟲分解廚餘。（嶺大提供）

嶺南大學「做個大學生」體驗活動昨日（9日）舉行，屯門15間小學、合共逾110名小學生參與。今年活動踏入第10屆，首次加入STEAM元素，包括透過「蟲來唔嘥嘢」環節教小學利用黑水虻幼蟲分解廚餘，響應政府銳意培養科創人才，並為即將於8月實施的垃圾徵費，讓小學生了解可持續發展概念。

嶺大聯同屯門民政事務處，以及屯門區青年發展及公民教育委員會舉行上述體驗活動，嶺大科學教研組安排了關於塑膠分類、廚餘處理及生物多樣性等不同學習班，讓小學生有機會在STEAM活動和專題講座中獲得沉浸式體驗。

其中於「蟲來唔嘥嘢 — 有機廚餘處理大法」環節，嶺大科學教研組主任王沛欣向小學生講解如何利用在學生宿舍及飯堂收集的廚餘，餵飼黑水虻幼蟲，再指導他們進行科學分析，探究溫度及環境，學習如何讓幼蟲成長，長大成蛹的黑水虻就可以成為校園烏龜的優質飼料，從而讓同學了解轉廢為能的趣味性和重要性。

除了STEAM體驗活動，嶺大學生事務處約30名學生義工亦帶領小學生們進行導賞遊，展示大學不同校園設施，例如綜合運動大樓及大學圖書館等，透過指導和互動，讓同學率先了解大學校園生活及上課情況，以鼓勵他們盡早制定個人目標，建立「終身學習」基礎。

「做個大學生」體驗活動為2023/24年度「成功有約」屯門區小學生獎勵計劃一部分，旨在鼓勵小學生完成自己訂下的目標，建立正確價值觀及人生方向。

▲ 嶺大「做個大學生」體驗活動昨日（9日）舉行，共有逾110名小學生參與。（嶺大提供）

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責任編輯：馮琪雅